Γιώργος Μαζωνάκης: Ατύχημα στην πίστα – Πανέρι λουλουδιών τον «πέτυχε» σε… ευαίσθητο σημείο

Survivor απεδείχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από ιδιότυπο ατύχημα που είχε στην πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του TikTok φαίνεται ότι θαμώνας έριξε κατά λάθος πανέρι με λουλούδια στον τραγουδιστή στην… ευαίσθητη περιοχή. Ο γνωστός καλλιτέχνης έδειξε να… πονάει, έκανε λίγα βήματα και συνήλθε.

Ο θαυμαστής που πέταξε το πανέρι με τα λουλούδια, μόλις ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε από μπροστά του, του έδωσε το χέρι και του ζήτησε συγγνώμη για την αστοχία του, κάτι στο οποίο ο καλλιτέχνης ανταποκρίθηκε κάνοντας του νόημα πως όλα ήταν εντάξει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης προχώρησε και πήρε θέση μπροστά από τους μουσικούς του, συνεχίζοντας το πρόγραμμά του.

