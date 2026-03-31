Μάκης Δελαπόρτας: Όποιος γνώρισε τη Μαρινέλλα, την αγάπησε διπλά

Στη Μαρινέλλα αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, που «αγκάλιαζε» κάθε νέο καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό και συγγραφέα, ο χαρακτήρας της αείμνηστης ερμηνεύτριας έκανε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν να την αγαπήσουν ακόμα περισσότερο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Μάκης Δελαπόρτας υπογράμμισε πως είναι σχεδόν αδύνατο να εκφράσει με λόγια το κενό που αφήνει ο θάνατός της, ενώ παραδέχθηκε ότι τον σόκαρε η απώλειά της, δεδομένου ότι η Μαρινέλλα ήταν πάντα συνώνυμο της χαράς και της λάμψης.

«Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουμε το κενό με το φευγιό της Μαρινέλλας. Ήταν η χαρά της ζωής, η λάμψη. Το ότι ”χάνεται” ξαφνικά με σοκάρει, με πειράζει. Όποιος γνώρισε τη Μαρινέλλα, θα την αγάπησε διπλά, γιατί μιλάμε για έναν πολύ καλοσυνάτο άνθρωπο, για μια αγκαλιά για όλους τους νέους καλλιτέχνες», ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Διαβάστε επίσης:

Ο αμερικανικός στρατός απέλυσε τους πιλότους που έκαναν επίδειξη με πτήσεις πάνω από την πισίνα του Κιντ Ροκ (Video)

Νταϊάνα: «Έβλεπε» τον Ουίλιαμ «πολύ ώριμο για την ηλικία του» – Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο για τη σχέση της με τους γιους της

Μαρινέλλα: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο τελευταίο αντίο – Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών (Videos/Photos)











