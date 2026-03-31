ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 21:11
31.03.2026 19:57

Μάκης Δελαπόρτας: Όποιος γνώρισε τη Μαρινέλλα, την αγάπησε διπλά

makis-delaportas

Στη Μαρινέλλα αναφέρθηκε ο Μάκης Δελαπόρτας σε τηλεοπτικές του δηλώσεις, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, που «αγκάλιαζε» κάθε νέο καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό και συγγραφέα, ο χαρακτήρας της αείμνηστης ερμηνεύτριας έκανε όσους είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν να την αγαπήσουν ακόμα περισσότερο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Μάκης Δελαπόρτας υπογράμμισε πως είναι σχεδόν αδύνατο να εκφράσει με λόγια το κενό που αφήνει ο θάνατός της, ενώ παραδέχθηκε ότι τον σόκαρε η απώλειά της, δεδομένου ότι η Μαρινέλλα ήταν πάντα συνώνυμο της χαράς και της λάμψης.

«Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουμε το κενό με το φευγιό της Μαρινέλλας. Ήταν η χαρά της ζωής, η λάμψη. Το ότι ”χάνεται” ξαφνικά με σοκάρει, με πειράζει. Όποιος γνώρισε τη Μαρινέλλα, θα την αγάπησε διπλά, γιατί μιλάμε για έναν πολύ καλοσυνάτο άνθρωπο, για μια αγκαλιά για όλους τους νέους καλλιτέχνες», ανέφερε ο Μάκης Δελαπόρτας.

google_news_icon

earth-end
202603311016550WxcPH.neo-ivridiko-ford-kuga-25l-fhev-timi-katanalosi-kai-odighiki-empeiria-stin-ellada-3
bartholomaios 88- new
tilekpaideusi
dimosiografos apagogi
tired_woman_new
synedrio pasok (2)
aithousa apostolakis tzakri
tel_aviv_new
iisous-nazaret-new
earth-end
202603311016550WxcPH.neo-ivridiko-ford-kuga-25l-fhev-timi-katanalosi-kai-odighiki-empeiria-stin-ellada-3
bartholomaios 88- new
