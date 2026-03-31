Μαρινέλλα: Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος στο τελευταίο αντίο – Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών (Videos/Photos)

Πλήθος κόσμου παραβρέθηκε από τις 08:00 το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πολίτες και επώνυμα πρόσωπα έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στη Μαρινέλλα.

Το λαϊκό προσκύνημα διήρκεσε έως τις 13:00, ενώ στις 14:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από επιθυμία της οικογένειας.

Σημειώνεται, ότι επικήδειους αναμένεται να εκφωνήσουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Χάρις Αλεξίου.

Το «παρών» στο λαϊκό προσκύνημα έδωσαν πολλοί φίλοι και συνάδελφοι της μεγάλης ερμηνεύτριας, μεταξύ των οποίων, ο Αντώνης Ρέμος που υπήρξε στενός της φίλος και ο οποίος έφθασε στη Μητρόπολη Αθηνών συγκινημένος, έχοντας στο πλευτό του τη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ.

Το παρών έδωσαν -μεταξύ άλλων- η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Βάσω Καζαντζίδη.

Η Τάνια Τσανακλίδου είπε το δικό της «αντίο», τονίζοντας πως δεν έχει υπάρξει άλλη καλλιτέχνιδα του επιπέδου της Μαρινέλλας:

«Αναπαύσου γλυκιά μου αρχόντισσα, θα σε θυμόμαστε πάντα. Δεν θα ξεχάσω την παρουσία της πάνω στη σκηνή, αυτό δεν υπάρχει, δεν ξέρω καμία άλλη με τη δική της ενέργεια» είπε συγκινημένη.

Η Βάσω Καζαντζίδη είπε το δικό της αντίο στη Μαρινέλλα που όπως τόνισε στάθηκε σαν αδερφή της.

«Η Μαρινέλλα ήταν εκπληκτική τραγουδίστρια, μακάρι να βρεθεί κάποιος να την αντικαταστήσει, αλλά δεν νομίζω. Μοναδική στο είδος της, καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν η μάνα, αδερφή, γιαγιά. Η μάνα όλου του κόσμου. Με τη Μαρινέλλα είχαμε μία ιδιαίτερη σχέση, από την αρρώστια του Στέλιου, τον θάνατό του και μετά μας ακολουθούσε. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Με προστάτεψε, με πήρε κάτω από τα φτερά της, γιατί όσο ζούσε ο Στέλιος ήμουν πάντα από πίσω του. Υποχρεώθηκα κάποια στιγμή να βγω μπροστά και η Μαρινέλλα μου στάθηκε. Καλό παράδεισο και να ανταμώσει εκεί πάνω με τον Στέλιο και να του πει ότι τον αγαπάμε» τόνισε.

Στο λαϊκό προσκύνημα βρέθηκε και η Ελεονώρα Ζουγάνελη, δηλώνοντας: «Ήταν μία μεγάλη προσωπικότητα η Μαρινέλλα. Υπάρχει μέσα στην καρδιά μου πολύ έντονα και είμαι σίγουρη ότι το ταξίδι της στο φως θα είναι πολύ όμορφο και εύκολο. Θα την υποδεχτούν όλοι. Την αποχαιρετάω με ολόκληρη την ψυχή μου».

Ο Λάκης Γαβαλάς έκανε λόγο για μία κυρία, έναν υπέροχο άνθρωπο και μία πρωτοπόρο:

«Το τελευταίο αντίο, αλλά δεν είναι αντίο. Θα είναι πάντα μαζί μας. Δεν έχω λόγια, είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να βγουν και οι νέοι. Να είναι παράδειγμα η Μαρινέλλα μας στους νέους ανθρώπους, να ντύνονται, να τραγουδάνε και όχι να γδύνονται και να παραφωνούν» και πρόσθεσε: «Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα από εκείνη, έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και θα μείνει στην ιστορία. Ήταν μία απόλυτη κυρία, με όλη τη σημασία της λέξεως, πρωτοπόρος και αυτό το θαύμαζα πάντα. Νομίζω ότι ήμασταν συγγενείς σε αυτό. Αδίκως ταλαιπωρήθηκε τόσο καιρό».

«Της άξιζε η ζωή, την αξίωσε, αγάπησε τους αποδέκτες και την πατρίδα. Ισορροπούσε με την παρουσία της στην καθημερινότητα, ήταν μία μεικτή αγκαλιά και για τους νέους. Αλησμόνητη» δήλωσε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

Η Άντζελα Δημητρίου εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια της Μαρινέλλας, δηλώνοντας:

«Στους αγγέλους θα πάει, να τραγουδάει εκεί. Κουράγιο στην οικογένεια. Θα τη αγαπάμε για πάντα. Η Μαρινέλλα θα μείνει για πάντα. Μας δίδαξε να τραγουδάμε ωραία. Θυμάμαι που ερχόταν και με άκουγε όταν τραγουδούσα, και εγώ φυσικά πήγαινα και την άκουγα. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και μία πολύ καλή μητέρα και γυναίκα».

Εμφανώς συγκινημένη η Τζένη Μπότση, δήλωσε:

«Ήρθαμε να τη χαιρετίσουμε. Μεγάλη απώλεια. Είμαι πολύ τυχερή που βρέθηκα δίπλα της και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι τη Θεσσαλονίκη την αγάπησα μέσα από τα μάτια της».

Η Πέγκυ Ζήνα έφθασε συνοδευόμενη από τιν Γιώργο Λύρα

Η άφιξη του Πασχάλη

Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

Τάνια Τσανακλίδου: «Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα – Από όπου πέρασε, άφησε πολιτισμό» (Video)

Μπάμπης Λαζαρίδης: «Με έχει μεγαλώσει πολύ σωστά η μητέρα μου – Το ήξερα από πάντα ότι δεν έχω πατέρα» (Video)



