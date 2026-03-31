search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βάσω Καζαντζίδη: «Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, αδερφή μου – Με προστάτευσε όταν πέθανε ο Στέλιος (Video)

Στη Μητρόπολη Αθηνών παραβρέθηκε η Βάσω Καζαντζίδη, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη Μαρινέλλα, την «αδερφή» της, όπως αποκάλεσε μπροστά στις κάμερες τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

«Η Μαρινέλλα ήταν μάνα, ήταν αδερφή, ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε στις δύσκολες στιγμές δίπλα μου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν αδελφή μου, σαν αδελφή μου ήταν δίπλα μου. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο να έχει και καλή αντάμωση με τον Στέλιο. Ήταν εκπληκτική τραγουδίστρια, μακάρι να βρεθεί κάποιος να την αντικαταστήσει αλλά δεν νομίζω. Μοναδική στο είδος της, καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν η μάνα όλου του κόσμου. Ήταν ένας άνθρωπος υπέροχος, με προστάτευσε, με πήρε κάτω από τα φτερά της όταν πέθανε ο Στέλιος. Καλό παράδεισο» είπε η Βάσω Καζαντζίδη, εμφανώς συγκινημένη.

Μέσα σε βαθιά συγκίνηση, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από τις πρώτες πρωινές ώρες στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου προκειμένου να πει το τελευταίο «αντίο» στη Μαρινέλλα που υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

ADVERTORIAL

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΑΛΧΑΣ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3