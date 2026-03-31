ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:34
Τάνια Τσανακλίδου: «Δεν θα υπάρξει άλλη Μαρινέλλα – Από όπου πέρασε, άφησε πολιτισμό» (Video)

Πλήθος κόσμου στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου συρρέει από νωρίς το πρωί της Τρίτης (31/3) για το ύστατο χαίρε στη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών στις 28 Μαρτίου έπειτα από σκληρή μάχη που έδινε μετά το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μέχρι τις 13:00 το πρωί η σορός της θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η οικογένειά της, η οποία έχει επιλέξει η ταφή να γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Η Μαρινέλλα ήταν μία ΜΑΝΑ για το ελληνικό τραγούδι, όλοι έτσι τη φωνάζαμε γιατί ήταν γεμάτη στοργή και αγάπη. Νώθω ήσυχη γιατί εδώ και ενάμιση χρόνο είχα μία αγωνία αν υπέφερε, πώς ήταν. Με αγάπη την αποχαιρετώ. Τη θαύμαζα απεριόριστα, από όπου πέρασε η Μαρινέλλα άφησε πολιτισμό. Της χρωστάμε όλοι», τόνισε η Τάνια Τσανακλίδου, έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

