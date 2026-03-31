Ο αμερικανικός στρατός απέλυσε τους πιλότους που έκαναν επίδειξη με πτήσεις πάνω από την πισίνα του Κιντ Ροκ (Video)

Ο Στρατός απέλυσε το πλήρωμα που πετούσε με στρατιωτικά ελικόπτερα κοντά στο σπίτι του Κιντ Ροκ το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ την Τρίτη.

Το Σάββατο, ο μουσικός, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ρόμπερτ Ρίτσι, δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που τον έδειχνε να στέκεται στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο Τενεσί, καθώς ένα στρατιωτικό ελικόπτερο αιωρούνταν για αρκετά δευτερόλεπτα και ένα άλλο πετούσε κοντά στην κατοικία του.

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και όλους όσους έκαναν την υπέρτατη θυσία για να την υπερασπιστούν», έγραφε μια ανάρτηση που συνόδευε το βίντεο. Ο Ροκ χρησιμοποίησε επίσης βωμολοχίες για να επιτεθεί στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, στην ανάρτηση, η οποία έχει προβληθεί περισσότερες από 10 εκατομμύρια φορές.

Ο Στρατός αργότερα αναγνώρισε τα αεροσκάφη ως ελικόπτερα AH-64 Apache που επιχειρούσαν στην περιοχή του Νάσβιλ και δήλωσε ότι «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εάν διαπιστωθούν παραβιάσεις». Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα ελικόπτερα πέταξαν από το Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι στην περιοχή του Νάσβιλ.

«Οι αεροπόροι του Στρατού πρέπει να τηρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας, επαγγελματισμό και καθιερωμένους κανονισμούς πτήσης», ανέφερε ο Στρατός σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα. «Βρίσκεται σε εξέλιξη διοικητική αξιολόγηση της αποστολής για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του εναέριου χώρου».

Ένας εκπρόσωπος της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, στο Φορτ Κάμπελ του Κεντάκι, δήλωσε ότι τα ελικόπτερα που πετούσαν δεν σχετίζονταν με τις διαμαρτυρίες «Όχι Βασιλιάδες» του Νάσβιλ που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο και η παρουσία τους ήταν «εντελώς συμπτωματική» με τις διαδηλώσεις.

Ο Κιντ Ροκ, ο οποίος έγινε διάσημος τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για επιτυχίες όπως οι “Picture” και “All Summer Long”, έχει επανεμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, αφού έγινε ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το 2024, ο Ροκ εμφανίστηκε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών και το 2025 βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο για την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος για τον περιορισμό της μεταπώλησης εισιτηρίων σε υψηλότερες τιμές.

