Νταϊάνα: «Έβλεπε» τον Ουίλιαμ «πολύ ώριμο για την ηλικία του» – Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο για τη σχέση της με τους γιους της

Φως στις σκέψεις της πριγκίπισσας Νταϊάνα ρίχνει μια νέα βασιλική βιογραφία που κυκλοφόρησε και αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον μεγαλύτερο γιο της, πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον μελλοντικό του ρόλο ως ηγέτη.

Στο βιβλίο William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, ο βασιλικός αναλυτής Ράσελ Μάγιερς αποκαλύπτει ότι η Νταϊάνα θεωρούσε τον μεγαλύτερο γιο της «βαθύ στοχαστή», με την ικανότητα να αξιολογεί καταστάσεις με ωριμότητα που ξεπερνούσε την ηλικία του. Πίστευε ότι διέθετε από νωρίς τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να ηγηθεί.

Το βιβλίο φωτίζει και τη στάση της εκλιπούσης πριγκίπισσας της Ουαλίας ως μητέρα, η οποία συχνά ερχόταν σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα του Παλατιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοδεία του 1983 στην Αυστραλία, όταν εκείνη αρνήθηκε να αφήσει τον μικρό Ουίλιαμ πίσω, όπως είχε συμβεί παλαιότερα με τον Βασιλιά Κάρολο. «Ο Κάρολος είχε θυμώσει με αυτή την απόφαση της Νταϊάνα και το γεγονός ότι δεν ακολουθούσε το βασιλικό πρωτόκολλο».

Ο Ράσελ Μάγιερς εξηγεί, επίσης, στο βιβλίο ότι στα μάτια της Νταϊάνα η δική της στάση δεν ταίριαζε με τον τρόπο που ο Βασιλιάς Κάρολος περιέγραφε τη δική του δύσκολη παιδική ηλικία, ούτε με την επιθυμία του να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μέλλον για τα παιδιά του. Η ίδια δεν ήταν διατεθειμένη να βάλει τους «κανόνες» του Στέμματος πάνω από την ευτυχία της οικογένειάς της.

Η «πριγκίπισσα του λαού» είχε μια ιδιαίτερα στοργική σχέση με τα παιδιά της, τον Ουίλιαμ και τον Χάρι, προσπαθώντας να τους προσφέρει όσο το δυνατόν πιο «κανονικές» εμπειρίες. Με χιούμορ, τρυφερότητα και μια έντονη αίσθηση ελευθερίας, τους μετέδωσε αξίες που, σύμφωνα με τον βιογράφο, θα τους βοηθούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής τους εντός της βασιλικής οικογένειας. «Η Νταϊάνα “έπνιγε” τα παιδιά με αγάπη και στοργή, τους μετέδωσε την αίσθηση του χιούμορ της και την ικανότητα να εκτιμούν όσα έχουν – ιδιότητες που την έκαναν αγαπητή παγκοσμίως. Πίστευε ότι αυτή η “αίσθηση κανονικότητας”, όσο μικρή κι αν ήταν, θα τα προετοίμαζε για το τι ανοιγόταν μπροστά τους ως γόνοι της βασιλικής οικογένειας».

Η επιρροή της Νταϊάνα στα παιδιά της παραμένει εμφανής μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή το 1997, τόσο στον μελλοντικό βασιλιά, όσο και στον πρίγκιπα Χάρι, που συνεχίζει το φιλανθρωπικό έργο της μητέρας του.

Παράλληλα, και οι δύο γιοι της προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όσο πιο φυσιολογικά γίνεται, μακριά από το βασιλικό πρωτόκολλο.

