ΣΥΡΙΖΑ για Βασιλειάδη: «Σενάρια διάλυσης δεν υφίστανται» λέει η Κουμουνδούρου – «Καρφιά» Πολάκη, «πες πού τραγουδάς με τον Καρτερό»

Απορρίπτει η Κουμουνδούρου σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αντιδρώντας στα όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στον Αθήνα 9,84, ο Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, ο οποίος πλέον έχει συνταχθεί με το εγχείρημα Τσίπρα και έχει αναλάβει οργανωτικό ρόλο.

Ειδικότερα, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Γ. Μελιγγώνη, το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ όταν ρωτήθηκε σχετικά τάχθηκε υπέρ της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς ως προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου ή αλλιώς της κυβερνώσας Αριστεράς.

Από την Κουμουνδούρου, πηγές του κόμματος, παραπέμποντας στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κ.Ε. σχολιάζουν ως εξής:

«Πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποφάσισε πως θα κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για ένα ενωτικό εγχείρημα με στόχο ένα προοδευτικό πόλο στις επόμενες εκλογές.

Σενάρια διάλυσης ούτε συζητήθηκαν, ούτε υφίστανται. Η ανασυγκρότηση του χώρου και η εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών προϋποθέτουν την ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι την καταστροφή ή διάλυση του».

«Σου υπενθυμίζω Γιωργο Βασιλειαδη πως ησουν οργανωτικος γραμματεας στο κομμα που λες (οχι μονος σου) πως πρεπει να διαλυθει!! FORGET IT GIORGOS!!» σχολίασε σε ανάρτηση ο Παύλος Πολάκης, προσθέτοντας: «Να μου πεις που τραγουδας ,μαζι με τον Καρτερό,ναρθώ να σας ριξω λουλούδια!!!(και ο νοων νοειτω τι εννοώ…)»

