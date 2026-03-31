ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 21:11
Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκαν τα νέα μέτρα για Fuel Pass και επιδότηση στο diesel

«Πέρασε» από την Ολομέλεια της Βουλής το πακέτο κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το fuel pass, την επιδότηση στο diesel και την επιχορήγηση για αγορά λιπασμάτων, κυρώθηκε επί της αρχής από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών», με ΚΚΕ και Νέα Αριστερά να καταψηφίζουν.

Απέναντι στις καταγγελίες σύσσωμης της αντιπολίτευσης για «ανεπαρκή» μέτρα ή μέτρα «κοροϊδία» ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί: «θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε και πολλά ακόμα περισσότερα μέτρα τους επόμενους μήνες».

Σημείωσε δε πως «δεν προμηνύονται ευχάριστα τα γεγονότα όπως εξελίσσονται. Θα χρειαστούμε δυνάμεις για το υπόλοιπο του έτους. Αυτά είναι μια πρώτη σειρά μέτρων τα οποία δίνουμε, στήριξη στα πρώτα κύματα αυτού που έρχεται». Ακόμα, απέναντι στα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης με τα παραδείγματα άλλων χωρών, υποστήριξε πως τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα για τα καύσιμα είναι μεγαλύτερα σε δημοσιονομικό κόστος, κατ’ αναλογία, από Κύπρο, Ιταλία και Ισπανία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο από βήματος για «αναποτελεσματικά» και «άδικα» μέτρα, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «χρηματοδοτεί την αισχροκέρδεια με τα χρήματα των πολιτών».

«Με τα ψίχουλα – Pass επιδοτείτε την ακρίβεια. Αυτά είναι μέτρα κοροϊδία!» κατήγγειλε από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καλώντας το λαό «να ξεσηκωθεί» και «να αρνηθεί να πληρώσει και αυτό τον πόλεμο».

