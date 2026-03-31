Κόντρα Μηταράκη – Μάντζου για την προ ημερησίας

H ένταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ για την ημερομηνία της προ ημερησίας για τις υποκλοπές, μεταφέρθηκε και στην Ολομέλεια όπου συζητείται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το Fuel pass η οποία ψηφίζεται απόψε.

Και από το βήμα της Ολομέλειας η αξιωματική αντιπολίτευση εκδήλωσε την οργή της για τον προγραμματισμό της προ ημερησίας που έχει αιτηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου στις 17 Απριλίου κι ενώ ήταν εμπεδωμένη η αίσθηση ότι η συζήτηση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 3 Απριλίου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά τον Κανονισμό της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «φυγομαχεί» και της καταλόγισε «ανήθικη» και «αντικοινοβουλευτική στάση» επειδή «μεταθέτει» τη συζήτηση για μετά το Πάσχα, κατά παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής.

«Πιστεύει ότι χάρη στη λήθη του Πάσχα θα ξεχαστούν όλα. Όχι. θα την περάσει την Εβδομάδα των Παθών!», διεμήνυσε «και θα λογοδοτήσει στη Βουλή η κυβέρνηση». Πρόσθεσε δε, αφήνοντας αιχμή για τον Νικήτα Κακλαμάνη πως «είναι βαρύτατη η ευθύνη του Προέδρου της Βουλής να προασπίσει την εφαρμογή του Κανονισμού».

Αφήνοντας υπαινιγμούς για τους λόγους της μετάθεσης της συζήτησης σημείωσε πως «μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου έχουν επισπευστεί οι εξελίξεις, η ομερτά έχει σπάσει, έχουν ανοίξει τα στόματα και αρχίζουν οι εκβιασμοί. «Τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, εκβιάζει καταδικασμένο πρόσωπο» φωτογραφίζοντας τον Ταλ Ντίλιαν και τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Μηταράκης: Μην απορείτε που έχετε 15%…

Απαντώντας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κάλεσε να μη δημιουργείται «τεχνητή ένταση», σημειώνοντας πως η ουσία είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια εκ μέρους του πρωθυπουργού να προσδιοριστεί η συζήτηση. Και συνέχισε με «καρφιά»: «Μην απορείτε που όταν από τη μία πλευρά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που χειρίζεται τα ζητήματα με στιβαρότητα και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ με τον τοξικό λόγο, το ένα κόμμα έχει 35% και το άλλο είναι στο 15% στις δημοσκοπήσεις…».

Ο ίδιος, σημείωσε, πως, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έχει κώλυμα, υπάρχει ήδη η πρόταση, αντί της 17ης Απριλίου, η συζήτηση να οριστεί για τις 16 του μήνα, ζήτησε από την αντιπολίτευση να μείνει στην ουσία.

Κωνσταντοπούλου: Ωχριά το Watergate μπροστά στο MητσοτάκηςGate

«Δεν είναι θέμα… ραντεβού. Είναι θέμα Κανονισμού της Βουλής. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαφύγει από τα σκληρά αδυσώπητα ερωτήματα», ανταπάντησε ο Δημήτρης Μάντζος.

Σφήνα στην κόντρα μπήκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως «ωχριά το Watergate μπροστά στο ΜητσοτάκηςGate». «Ο πρωθυπουργός θα λογοδοτήσει, δεν μπορεί να κρύβεται εσαεί», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Διαβάστε επίσης:

