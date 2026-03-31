Σάλος στις ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες του συζύγου της Κρίστι Νοέμ με γυναικεία ρούχα και ψεύτικο στήθος

Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, η οποία απομακρύνθηκε πρόσφατα από τη θέση της, «αιφνιδιάστηκε» από δημοσιεύματα που εμφανίζουν τον σύζυγό της, Μπράιον Νοέμ, να δημοσιεύει φωτογραφίες του στο διαδίκτυο φορώντας γυναικεία ενδύματα και ψεύτικο στήθος.

Ειδικοί σε θέματα εθνικής ασφάλειας εκφράζουν ανησυχίες ότι οι φερόμενες ενέργειες του Μπράιον θα μπορούσαν να είχαν θέσει σε κίνδυνο την Κρίστι Νοέμ κατά τη διάρκεια της θητείας της στο υπουργικό συμβούλιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Daily Mail που κυκλοφόρησε την Τρίτη, 31/3.

Η πρώην υπουργός, που απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της από τον Τραμπ νωρίτερα αυτό το μήνα, φέρεται να είναι «καταρρακωμένη» από το δημοσίευμα, το οποίο υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες του συζύγου της, με τον οποίο είναι παντρεμένη πάνω από 30 χρόνια, την άφησαν «ευάλωτη σε εκβιασμό».

Η Daily Mail και η New York Post δημοσίευσαν φωτογραφίες που εμφανίζουν τον Μπράιον Νοέμ, μεγιστάνα του ασφαλιστικού κλάδου, σε «αμήχανες» στιγμές, τις οποίες φέρεται να μοιράστηκε στο διαδίκτυο με αγνώστους. Την ίδια περίοδο, η Κρίστι Νοέμ ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας και είχε θέσει σε εφαρμογή την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η οικογένεια αιφνιδιάστηκε από αυτό το γεγονός και ζητά ιδιωτικότητα και προσευχές αυτή τη στιγμή», δήλωσαν οι εκπρόσωποί της στην εφημερίδα The New York Post.

Φωτογραφίες και διαδικτυακές κοινότητες φετίχ

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τον Μπράιον να φορά ροζ σορτς και εφαρμοστό crop top στο χρώμα του δέρματος, με υπερμεγέθη ψεύτικα στήθη. Η Daily Mail έλαβε «εκατοντάδες» μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τρεις γυναίκες από ομάδα ατόμων με «φετίχ αμφιφυλοφιλίας».

Η κοινότητα περιλαμβάνει άτομα που κάνουν ενέσεις στο στήθος τους με μεγάλες ποσότητες φυσιολογικού ορού, προσπαθώντας να αποκτήσουν εμφάνιση «κούκλας Barbie». Σε αρκετές φωτογραφίες, το πρόσωπο του Μπράιον είναι εμφανές.

Ειδικοί της εθνικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι οι φωτογραφίες αυτές θα μπορούσαν να έχουν εκθέσει την Κρίστι Νοέμ σε πιθανό εκβιασμό. «Επιβλαβείς πληροφορίες όπως αυτή μπορούν να αποτελέσουν δελεαστικό στοιχείο για μια εχθρική υπηρεσία πληροφοριών», σημείωσε ο πρώην αξιωματικός της CIA, Μαρκ Πολυμερόπουλος. «Πλησιάζουν το άτομο και του λένε, αν συνεργαστείτε μαζί μας δεν θα το αποκαλύψουμε, και αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε. Αυτή είναι κατασκοπεία 101», πρόσθεσε.

Η Κρίστι Νοέμ απομακρύνθηκε από το DHS στις 5 Μαρτίου, μετά από δύο δύσκολες ακροάσεις στο Κογκρέσο, συμπεριλαμβανομένης ερώτησης για πιθανή σχέση με τον παντρεμένο βοηθό της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Σε δήλωσή της στην εφημερίδα The Post, η ίδια ανέφερε ότι είναι «συντετριμμένη» και επανέλαβε ότι η οικογένεια ζητά προστασία της ιδιωτικής ζωής.

