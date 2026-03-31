Τα όμορφα εκλογικά σενάρια, όμορφα καίγονται, τα σχέδια ΠΑΣΟΚ για Απoστολάκη, Τζάκρη, και οι λίστες της ΚΕ, οι εναλλάξ παρουσίες στην αίθουσα των Τεμπών

Καλημέρα

«Έτρεξε» για λίγες ημέρες το σενάριο περί πρόωρων εκλογών, ακόμα και μέχρι τον Ιούνιο και από χθες η κυβέρνηση προσπαθεί να το «μαζέψει».

Αυτά τα σενάρια καλό είναι να μην παραμένουν στην πολιτική ατζέντα για χρόνο, διότι παραλύουν τα πάντα – και η κυβέρνηση και η αγορά.

Σε όλους τους τόνους λοιπόν διαψεύδεται το ενδεχόμενο της πρόωρης κάλπης και επανέρχεται η εξάντληση της 4ετίας, ήτοι εκλογές τον Μάρτιο του 2027.

Κάτι που προφανώς έχει λογική, αφού ο Μητσοτάκης παραμένει, με δεδομένη την αδυναμία της αντιπολίτευσης μάλιστα, ένας ισχυρός πρωθυπουργός με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και χωρίς αμφισβητήσεις στο εσωτερικό κυβέρνησης και κόμματος.

Οι διαψεύσεις είναι σημαντικές και λαμβάνονται υπόψη λοιπόν. Ακόμα κι αν είναι επιβεβλημένες εκ της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος… Και ισχύουν μέχρι να πάψουν να ισχύουν, έτσι;

Η απόσταση ΠΑΣΟΚ – Αποστολάκη και η περίπτωση Τζάκρη

Μαθαίνω ότι γενικά τον ήθελαν τον Ευάγγελο Αποστολάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και ο ανεξάρτητος βουλευτής μάλιστα θα ήθελε να πάει. Και κάπως έτσι να επικυρωθεί ο «γάμος», ήτοι η ένταξη του Ναυάρχου στο Κίνημα.

Όμως έχει προκύψει ένα «θέμα» που δεν βοηθά στη συνεργασία: Κανονικά ο Αποστολάκης πρέπει να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας – προφανώς και δεν περιμένει κανείς να είναι υποψήφιος με σταυρό! Αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει – προς το παρόν τουλάχιστον – περιορισμένες θέσεις σε αυτή τη λίστα. Και κάπως έτσι καθυστερεί και ίσως ναυαγήσει κιόλας, η συμπόρευση…

– Οι πλέον εχέφρονες στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να δουν την επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη στο κόμμα. Βλέπουν ότι είναι ίσως η μοναδική από όλες τις μεταγραφές που έγιναν ή μπορεί να γίνουν, που θα φέρει έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι να ξεπεραστούν κάποιες αντιδράσεις, καθότι υπάρχουν και οι μη… εχέφρονες!

Αναζητείται γραμματέας

Στο ΠΑΣΟΚ έβαλαν ασυμβίβαστο για τον γραμματέα του κόμματος: Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής με σταυρό, λέει. Άρα, ή δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή θα βρεθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.

Δύσκολη άσκηση αυτή.

Διότι, πώς θα βρεις ένα στέλεχος, ισχυρό πολιτικά και οργανωτικά, που δεν θα θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής; Ή πώς θα χωρέσει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, όταν το ΠΑΣΟΚ έχει δύο εκλόγιμες θέσεις σίγουρες;

– Για παράδειγμα, υπάρχει μία θεωρούμενη καλή περίπτωση, ο Θανάσης Γλαβίνας. Ο οποίος όμως πάει φουλ να εκλεγεί βουλευτής στη Β’ Θεσσαλονίκης. Άρα κόβεται το σενάριο, εκτός αν προκύψουν άλλες εξελίξεις.

«Θυσία» συνεργάτες του Παύλου και οι λίστες του Χριστοδουλάκη

Να μείνουμε λίγο ακόμα στο ΠΑΣΟΚ, καθότι αυτή την περίοδο έχει δικαίως τραβήξει την προσοχή.

Ρώτησα λοιπόν γιατί δεν ήταν υποψήφιος για την κεντρική επιτροπή κανένας από τους πολύ στενούς συνεργάτες, δηλαδή από το γραφείο του, του Παύλου Γερουλάνου. Για παράδειγμα δεν ήταν υποψήφιος ο Κώστας Πανταζής ο πιο έμπιστος του Παύλου για τα οργανωτικά θέματα.

Έμαθα ότι στη συμμαχία με τον Μιχάλη Κατρίνη – κατέβασαν κοινή λίστα -κάπως δεν βγήκε η εξίσωση για όλα τα πρόσωπα και το πώς θα πάει η κατανομή των θέσεων και έτσι προτιμήθηκε να μην μπουν στο κάδρο στελέχη από το γραφείο του Γερουλάνου.

– Στο μεταξύ, πολλοί είχαν εκείνοι που δεν είχαν καταλάβει ότι πρώην υπουργοί, όπως ο Σαχινίδης ή κορυφαίοι κομματικοί παράγοντες με διαδρομή δεκαετιών στο ΠΑΣΟΚ χρειάζονταν τη… λίστα, άρα και τη στήριξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη για να εκλεγούν στην κεντρική επιτροπή. Μερικοί εξ αυτών είναι στην κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ περισσότερα χρόνια και από την ηλικία του Μανόλο!

Οι προθέσεις του Τσίπρα

Επειδή με έχει φάει η περιέργεια με τον Αλέξη Τσίπρα, ρώτησα και για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Κυρίως για το εάν είναι διατεθειμένος να ανοίξει τα χαρτιά του και να δώσει ένα οδικό χάρτη για το νέο κόμμα. Βλέπετε, την Πέμπτη θα δώσει τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον ΑΝΤ1. Άνθρωποι που ξέρουν κάποιες από τις σκέψεις του, μου είπαν με νόημα πως όταν μιλάς για περίπου μιάμιση ώρα σε μία συνέντευξη, μάλλον σκοπεύεις να πεις κάτι ουσιαστικό. Και αποκαλυπτικό.

Εγώ πάλι δεν πιστεύω τίποτα, αν δεν βγει η συνέντευξη στον αέρα. Τσίπρας είναι αυτός. Τη μια μέρα σχεδιάζει να κάνει ένα βήμα μπροστά και την επόμενη επιλέγει δύο πίσω…

Εναλλάξ στην αίθουσα

Πρωταπριλιά αύριο και μάλλον τελειώνουν και τα… «ψέματα» με την αίθουσα όπου γίνεται η δίκη για τα Τέμπη.

Αύριο λοιπόν θα φανεί εάν αυτές τις ημέρες ελήφθησαν τα μέτρα και οι πρόνοιες ώστε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση, σωστή ταξιθεσία, αλλά και εξοικονόμηση χώρου.

Μαθαίνω ότι έγιναν κάποιες εργασίες που αύξησαν το χώρο, κατά 80 τμ περίπου.

Και επιπλέον θα προβλεφθεί μία… εναλλάξ παρουσία των συγγενών στην κεντρική αίθουσα, καθότι υπάρχουν και άλλες «βοηθητικές», ώστε να λειτουργήσει όπως πρέπει η ακροαματική διαδικασία.

Για να έχετε μία εικόνα: Πέραν των δικηγόρων και των κατηγορουμένων, υπάρχουν 179 κλητευόμενοι από τον εισαγγελέα — συγγενείς θυμάτων, επιζήσαντες και επιζήσασες – που έχουν καταστεί διάδικοι. Συν εκπρόσωποι από 52 δικηγορικούς συλλόγους, οι οποίοι επίσης έχουν δηλώσει διάδικοι.

Για αυτούς τους περίπου 240 ανθρώπους υπάρχουν 80 θέσεις διαθέσιμες. Το δικαστήριο θα καλεί ανά 80 λοιπόν – θα μπει η πρώτη ομάδα, μετά θα αποχωρήσει για να έρθει η δεύτερη και κάπως έτσι θα επιχειρηθεί να λειτουργήσει η διαδικασία.

Το εάν θα το δεχθούν όλες οι πλευρές είναι ένα θέμα. Στην πράξη θα κριθεί.

– Στο μεταξύ θα ήταν σοφό να σταματήσουν από την κυβέρνηση και από άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου κάποιοι σχολιασμοί, που βάζουν μπουρλότο στο κλίμα και κυρίως προκαλούν τους συγγενείς. Έχει αποδειχθεί ότι η πολιτική διαχείριση ενός προβλήματος είναι χειρότερη και από το ίδιο το πρόβλημα.

Σαν παλιά ταμπέλα που αλλάζει

Κάποτε, στο ταμπλό του Χρηματιστήριο Αθηνών άλλαζαν οι τιμές και μαζί τους οι προσδοκίες. Τώρα αλλάζει και το ίδιο το όνομα. Η ΕΧΑΕ περνά στο παρελθόν και στη θέση της έρχεται το Euronext Athens, σαν μια καινούργια επιγραφή πάνω σε γνώριμο κτίριο.

Δεν είναι βέβαια κεραυνός εν αιθρία. Από καιρό γίνονταν οι διεργασίες, με τον Στεφάν Μπουζνά να περνά συχνά από τα μέρη μας, με εκείνο το βλέμμα του ανθρώπου που μετράει ευκαιρίες και συμμαχίες. Και πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι κουβέντες έφταναν μέχρι τα βαριά ονόματα της ναυτιλίας, εκεί όπου το χρήμα δεν μιλάει δυνατά αλλά αποφασίζει σιωπηλά.

Το όνειρο; Να γίνει η Αθήνα ένα πέρασμα για κεφάλαια και εταιρείες από τη γειτονιά: τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία. Να αποκτήσει πάλι εκείνη τη λάμψη των εποχών που το ταμπλό δεν ήταν απλώς αριθμοί, αλλά ιστορίες.

Μένει να φανεί αν πρόκειται για μια νέα αρχή ή για μια νοσταλγική ανακύκλωση ελπίδων. Γιατί στο χρηματιστήριο, όπως και στη ζωή, οι επιγραφές αλλάζουν εύκολα. Τα θαύματα, όχι τόσο.

