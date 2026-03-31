Θεσσαλονίκη: Νέα τροπή στον θάνατο του 82χρονου στα Κουφάλια – Είχε χτύπημα στο κεφάλι, δίωξη για ανθρωποκτονία στη σύζυγό του

Δίωξη για ανθρωποκτονία ασκήθηκε κατά της 77χρονης συζύγου του 82χρονου από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, η οποία συνελήφθη εκ νέου, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του ηλικιωμένου έδειξε χτύπημα στο κεφάλι σε σημείο που δεν μπορεί να έγινε από πέσιμο.

Τα ευρήματα από την αξονική τομογραφία που διενήργησε το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ στη σορό του ηλικιωμένου άντρα «έδειξαν» προθανάτιες κακώσεις, συγκεκριμένα χτύπημα στο κεφάλι σε σημείο που δεν μπορεί να έγινε από πέσιμο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 82χρονος φέρει μεγάλο χτύπημα στο θόλο του κρανίου το οποίο μπορεί να έγινε μόνο από χτύπημα με αντικείμενο. Ο 82χρονος μετά το χτύπημα αυτό έπεσε στο έδαφος από τα δεξιά του σώματος του με αποτέλεσμα να σπάσει τα πλευρά του.

Για την εξέλιξη αυτή ενημερώθηκε η εισαγγελέας ποινικής δίωξης και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος της 77χρονης, η οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.



Ο 82χρονος είχε βρεθεί νεκρός το περασμένο Σάββατο μέσα στην οικία του μετά από ώρες ενώ η 77χρονη σύζυγος του είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να τον σηκώσει. Ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος χωρίς τις αισθήσεις του και την αστυνομία είχε ειδοποιήσει ένας γείτονας.



Υπενθυμίζεται ότι η 77χρονη είχε παρουσιαστεί δυο φορές ενώπιον των δικαστηρίων κατηγορούμενη για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος του 82χρονου συζύγου της ενώ ο ίδιος έλεγε ότι δεν θέλει να τιμωρηθεί καθώς είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει για να τον φροντίζει.



Το περασμένο Σάββατο η 77χρονη είχε συλληφθεί για παράλειψη βοήθειας ενώ την Κυριακή η εισαγγελέας την παρέπεμψε να δικαστεί για παραβίαση των περιοριστικών όρων που της είχε επιβληθεί σε προγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα να μην πλησιάζει τον 82χρονο σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων ενώ την Τρίτη δόθηκε αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης αυτής για τον προσεχή Μάιο.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινέλλα: Στο νεκροταφείο Κηφισιάς η ταφή της εμβληματικής καλλιτέχνιδας – Υπό τους ήχους των τραγουδιών της ο αποχαιρετισμός

Κακοκαιρία Erminio: SOS για ακραία καιρικά φαινόμενα – Πότε θα πέσει η περισσότερη βροχή, 7 περιοχές σε Red Code – Τι θα γίνει με τα σχολεία

Δίκη για τα Τέμπη: Οι αλλαγές στην αίθουσα μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Πώς θα εισέρχονται, στον κάτω όροφο πάνε τους συγγενείς (Video)











