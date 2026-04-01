Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Μάιο του 2027

Σε αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές προχωρά ο οίκος MSCI (Morgan Stanley Capital International), με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ τον Μάϊο του 2027.
Η αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς από τον οίκο MSCI σημαίνει ουσιαστικά και αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Η αναβάθμιση αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.
Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Να σημειωθεί ότι περίπου 18,3 τρισ. δολάρια ακολουθούν τους δείκτες μετοχών της MSCI.
Τον Οκτώβριο του 2025, ο FTSE Russell ανακοίνωσε την αναταξινόμηση της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές, με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026 (βάρος στον Δείκτη FTSE Developed All Cap στο 0,074%).
Τον Ιούλιο του 2025, ο S&P Dow Jones πρότεινε επίσης την αναβάθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί στην αναδιάρθρωση του Σεπτεμβρίου 2026 (εκτιμώμενο βάρος στον Δείκτη S&P DJ Developed στο 0,09%). Τέλος, ο STOXX είναι επίσης πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμά του (δηλαδή, με αναβάθμιση τον Απρίλιο του 2026, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026).
Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει τα εξής οφέλη για την ελληνική αγορά:
Διαβάστε επίσης:
ΕΕ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη για την ενέργεια – Δεν θα είναι βραχυπρόθεσμες οι συνέπειες της κρίσης, προειδοποιεί ο Γιόργκενσεν
ΔΝΤ: Τα «κόκκινα» δάνεια «φρενάρουν» την ανάκαμψη της Ελλάδας
Γραφείο Προϋπολογισμού: Χαμηλότερη ανάπτυξη 2% το 2026 – Εφιάλτης με πρόβλεψη για πληθωρισμό στο 4%
