01.04.2026 00:54

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Μάιο του 2027

01.04.2026 00:54
Σε αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές προχωρά ο οίκος MSCI (Morgan Stanley Capital International), με την αλλαγή να τίθεται σε ισχύ τον Μάϊο του 2027.

Η αναβάθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς από τον οίκο MSCI σημαίνει ουσιαστικά και αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Η αναβάθμιση αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013. Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013, υποβαθμίστηκε από τον σημαντικότερο δείκτη αξιολόγησης παγκοσμίως, τον MSCI, τον οποίο παρακολουθούν οι μεγαλύτεροι διεθνείς οίκοι. Να σημειωθεί ότι περίπου 18,3 τρισ. δολάρια ακολουθούν τους δείκτες μετοχών της MSCI.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο FTSE Russell ανακοίνωσε την αναταξινόμηση της Ελλάδας στις Ανεπτυγμένες Αγορές, με ισχύ από 21 Σεπτεμβρίου 2026 (βάρος στον Δείκτη FTSE Developed All Cap στο 0,074%).

Τον Ιούλιο του 2025, ο S&P Dow Jones πρότεινε επίσης την αναβάθμιση, η οποία θα εφαρμοστεί στην αναδιάρθρωση του Σεπτεμβρίου 2026 (εκτιμώμενο βάρος στον Δείκτη S&P DJ Developed στο 0,09%). Τέλος, ο STOXX είναι επίσης πιθανό να ακολουθήσει το παράδειγμά του (δηλαδή, με αναβάθμιση τον Απρίλιο του 2026, με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026).

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει τα εξής οφέλη για την ελληνική αγορά:

  • Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.
  • Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς «ισχυρούς παίκτες».
  • Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική «έγκριση» για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.
  • Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.
  • Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση «προ-ενσωμάτωσης», η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.
  • Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.
  • Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.
  • Υψηλότερα Πρότυπα Διαφάνειας: Επιβάλλει βελτιωμένα πρωτόκολλα ESG και διαφάνειας, ευθυγραμμίζοντας τις εταιρείες του ΧΑ με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

    Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Μάιο του 2027

    Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον MSCI σε ανεπτυγμένη αγορά από τον Μάιο του 2027

