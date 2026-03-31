ΔΝΤ: Τα «κόκκινα» δάνεια «φρενάρουν» την ανάκαμψη της Ελλάδας

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να παλεύει με τα εκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια που προέκυψαν από την κρίση χρέους της προηγούμενης δεκαετίας, ανέφερε αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Reuters, προσθέτοντας ότι αυτά τα δάνεια περιορίζουν την ανάπτυξη και κρατούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκτός της αγοράς δανεισμού.

Σύμφωνα με τον Τσαρλς Κοέν, ειδικό του ΔΝΤ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, περίπου 3 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια επηρεάζουν 2,4 εκατομμύρια πολίτες. «Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό για την ελληνική οικονομία», τόνισε ο Κοέν. «Το σύστημα έχει κάπως υπερφορτωθεί από αυτά. Και γι’ αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις».

Η ελληνική τραπεζική αγορά υπέστη σοβαρές απώλειες κατά την περίοδο 2009-2018, καθώς τα κρατικά ομόλογα χρεοκόπησαν και η αύξηση των αθετήσεων πληρωμών έφερε την οικονομία στα πρόθυρα εξόδου από τη ζώνη του ευρώ, όπως επισημαίνει το Reuters.

Παρά την επανιδιωτικοποίηση των τραπεζών και την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης, η πλήρης οικονομική ανάκαμψη παραμένει αργή. Πολλοί πολίτες, που υπέστησαν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις κατά τα χρόνια της λιτότητας, συνεχίζουν να αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό.

Αργή πρόοδος

Ο Κοέν επισημαίνει ότι «το βασικό ζήτημα είναι η αποκατάσταση των ισολογισμών των νοικοκυριών» και ότι πρέπει να δημιουργηθεί «μια κατάσταση όπου ο μέσος Έλληνας θα είναι και πάλι ενεργός συμμετέχων» στην αγορά στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων.

Κατά την κρίση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) έφτασαν σχεδόν το 50% των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. Το 2019, η Ελλάδα θέσπισε δευτερογενή αγορά για τα «κόκκινα» δάνεια και μηχανισμούς προστασίας περιουσιακών στοιχείων, επιτρέποντας στις τράπεζες να τιτλοποιήσουν και να μεταφέρουν περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες διαχείρισης.

Ωστόσο, η πρόοδος παραμένει αργή. Οι δικαστικές διαδικασίες μεταξύ τραπεζών, διαχειριστών και δανειοληπτών μπορεί να διαρκέσουν χρόνια. «Τα δικαστήρια είναι κάπως υπερφορτωμένα, επειδή δεν υπάρχουν απαραίτητα δικαστές εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Έτσι, χρειάζεται πολύς χρόνος για να ολοκληρωθούν», εξηγεί ο Κοέν.

Η περιορισμένη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα έχει οδηγήσει τις τράπεζες να εστιάζουν στη χρηματοδότηση λίγων μεγάλων εταιρειών, αυξάνοντας την ευπάθεια σε διεθνείς αναταράξεις. «Η χρηματοδότηση προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα», δηλώνει ο Κοέν. «Για εμάς, το κρίσιμο είναι να διαφοροποιηθεί ξανά ο δανεισμός των τραπεζών προς αυτούς τους τομείς. Και αυτό δεν είναι εύκολο», πρόσθεσε.

