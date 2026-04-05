ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 05:03
ΚΟΣΜΟΣ

05.04.2026 20:09

Λαβρόφ: «Να αφήσουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσίγραφων προς το Ιράν- Να υπάρξει επιστροφή στις διαπραγματεύσεις»

05.04.2026 20:09
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι θα ήθελε οι ΗΠΑ «να εγκαταλείψουν τη γλώσσα των τελεσιγράφων» για να διευκολύνουν «την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Αμπάς Αραγτσί.

«Η ρωσική πλευρά εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες που καταβάλλουν ορισμένες χώρες για την αποκλιμάκωση της έντασης να καρποφορήσουν (…) κάτι που θα διευκολυνόταν από την εγκατάλειψη των τελεσιγράφων από τις ΗΠΑ και την επιστροφή στη διπλωματία», είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο υπουργοί ζήτησαν επίσης να σταματήσουν οι «παράνομες επιθέσεις» εναντίον πολιτικών υποδομών, όπως είναι ο σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας του Μπουσέρ, στον οποίο εργάζονταν δεκάδες Ρώσοι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δεσμεύεται να απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο» σε τυχόν αμερικανικές επιθέσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Προβάδισμα τίτλου για ΑΕΚ με διπλό στο «Καραϊσκάκης» – Ισοπαλία… υποχώρησης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λεονταρίδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ ο ίδιος την άρση της βουλευτικής ασυλίας μου»

