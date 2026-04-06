ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 15:37
06.04.2026 14:56

Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ

Η EKO, μέλος της HELLENiQ ENERGY, υποδέχεται το Πάσχα με μια δυναμική προσφορά στα καύσιμα που διευκολύνει τις μετακινήσεις των οδηγών, προσφέροντας δωροεπιταγές καυσίμων για κάθε πασχαλινή διαδρομή.

Από την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου έως και την Παρασκευή 17 Απριλίου, τα μέλη του EKO Smile, μέσω του EKO App, κερδίζουν δωροεπιταγές καυσίμων από τα πρώτα 10€ αγορών. Συγκεκριμένα, για κάθε 10€ αγοράς καυσίμων, οι καταναλωτέςλαμβάνουν δωροεπιταγή για καύσιμα αξίας 1€.

Κάθε μέλος EKOSmile, μπορεί μέσω του νέου ΕΚΟ App να επωφεληθεί έως και από 2 δωροεπιταγές κατά τη διάρκεια της ενέργειας, με ανώτατη αξία 10€ ανά δωροεπιταγή (για συνολικές αγορές καυσίμων έως 100€). Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται είτε στην ίδια, είτε σε επόμενη συναλλαγή και ισχύουν έως και την Πέμπτη 30/04.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις της ενέργειας, είναι διαθέσιμες στο www.eko.gr ή τηλεφωνικά στους αριθμούς κλήσης18198 και 210 7725555.

Νέο EKO App, ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για τον οδηγό!

Με το νέο EKO App, οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης: μπορούν να εντοπίζουν τα πλησιέστερα πρατήρια EKO και σημεία φόρτισης EKO Charge&Go, να διαχειρίζονται τη φόρτιση του οχήματός τους, να προγραμματίζουν πλύσιμο οχήματος, αλλά και να πραγματοποιούν online αγορές μέσω του eStore.

Παράλληλα, κάθε συναλλαγή ανταμείβεται με Smile πόντους, που εξαργυρώνονται σε δωροεπιταγές και εμπειρίες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία κάθε μετακίνησης.

Το νέο EKO App είναι διαθέσιμο σε Google και Apple store.

Κωνσταντοπούλου: «Ποτέ δεν με εμπόδισαν ούτε τα κυκλώματα, ούτε οι μαφίες, ούτε οι σκληροί μηχανισμοί της εξουσίας από το να ασκήσω τα καθήκοντά μου»

Από τους δεκάδες στόχους του predator μόλις πέντε πάτησαν το μολυσμένο link: Τι λέει η απόφαση του πλημμελειοδικείου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το μήνυμα του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης – Ενστάσεις για το χειρισμό της δικογραφίας

Απλές χορευτικές κινήσεις μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων στις ηλικιωμένες γυναίκες

Χρήστος Λούλης: Όταν ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί ως παίκτης στο «Ρουκ Ζουκ» το 1996 (Video)

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

Podcast - Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Λογοθετίδης ήταν ο αρχηγός της φυλής των ηθοποιών, πατριάρχης του θεάτρου»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού - Τσίπρα στα γκάλοπ  

Με δικές της προτάσεις απάντησε στο σχέδιο εκεχειρίας η Τεχεράνη - Χτύπημα σε δυνάμεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ, δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

