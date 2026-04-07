Αλόννησος: 27χρονος μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στον Βόλο μετά από τροχαίο

Τροχαίο με σοβαρά τραυματία έναν 27χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας σημειώθηκε στην Αλόννησο, χθες τη νύχτα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το δίκυκλο του νεαρού εξετράπη της πορείας του, για άγνωστο λόγο, χωρίς να εμπλέκεται άλλο όχημα.

Ο νεαρός άντρας υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, και, μετά από ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκε στον Βόλο με ταχύπλοο, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και παραμένει για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

