Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη το 2024

Στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, Μεγάλη Τρίτη (7/4), η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη στις 5 Αυγούστου 2024, εξέλιξη που προσθέτει ένα ακόμη κρίσιμο κεφάλαιο στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η 25χρονη μεταφέρθηκε χθες στο Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας υπό αυστηρά μέτρα και χωρίς δημοσιότητα, ώστε σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με βασικό στοιχείο το πόρισμα της τριμελούς ιατροδικαστικής επιτροπής, το οποίο αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε ασφυξία, εύρημα που θεωρείται καθοριστικό για τη νέα κατηγορία.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ώστε να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει την υπερασπιστική της γραμμή. Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, έχει ήδη επισημάνει ότι θα εξεταστούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία, τονίζοντας πως η ίδια αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Από την πλευρά της υπεράσπισης υποστηρίζεται ότι η σχέση της με το παιδί ήταν στενή, με την ίδια να αναφέρει ότι συμμετείχε ενεργά στην καθημερινή του φροντίδα. Αντίστοιχη ήταν και η θέση που είχε διατυπώσει όταν είχε κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη, περιγράφοντας τις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει, το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει, γεγονός που προκάλεσε ένταση, με τη μητέρα να εμφανίζεται εκνευρισμένη.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει ότι το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει σημαντικό μέρος της φροντίδας του παιδιού, κάνοντας λόγο για κόπωση της μητέρας λόγω των υποχρεώσεών της. Μάλιστα, είχε αναφέρει ότι της είχε προτείνει να αναλάβει η ίδια την ανατροφή του παιδιού, εφόσον εκείνη δυσκολευόταν να ανταποκριθεί.

Η απολογία της, όταν πραγματοποιηθεί, θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς από τη στάση που θα τηρήσει και τα στοιχεία που θα τεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης θα εξαρτηθεί η πορεία της έρευνας.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Πάτρα – Στο νοσοκομείο 22χρονος, αναζητείται ο δράστης

Missing Alert για 14χρονο που εξαφανίστηκε από δομή στον Άγιο Παντελεήμονα

Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε παιδί 2 ετών στο κεφάλι – Συνελήφθη η γιαγιά του