ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:58
ΕΛΛΑΔΑ

07.04.2026 10:11

Ρόδος: Γονείς πήραν το άρρωστο βρέφος τους από το νοσοκομείο χωρίς εξιτήριο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην Αθήνα

07.04.2026 10:11
credit: pixabay

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο του Ρόδου με τη ζωή ενός βρέφους να κινδυνεύει επειδή οι γονείς του αποφάσισαν μόνοι τους ότι δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί.

Ένα βρέφος 4 μηνών από το Ισραήλ μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου με συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, πυρετό και μειωμένη σίτιση.

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του για παρακολούθηση και θεραπεία, λόγω της κατάστασής του.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, οι γονείς αποχώρησαν από το νοσοκομείο μαζί με το βρέφος, παρά τη σαφή αντίθεση των γιατρών.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε ανησυχία στο ιατρικό προσωπικό και ενεργοποίησε τις αρχές, καθώς θεωρήθηκε πιθανή έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο.

Ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και η εισαγγελία σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το βρέφος επέστρεψε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο σε πολύ πιο επιβαρυμένη κατάσταση, παρουσιάζοντας σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια.

Οι εξετάσεις έδειξαν σηπτική καταπληξία και σοκ, πιθανότατα λόγω πνευμονίας, μια κατάσταση που απειλούσε άμεσα τη ζωή του.

Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα διασωλήνωση για την υποστήριξη της αναπνοής και ξεκίνησαν διαδικασίες για τη μεταφορά στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας προς το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με τη συνοδεία του πατέρα, ενώ η μητέρα παρέμεινε στη Ρόδο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, το βρέφος ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, σταθεροποιήθηκε και εκτιμάται ότι σύντομα θα βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές.

Παράλληλα, κινήθηκε ποινική διαδικασία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μητέρα εντοπίστηκε και συνελήφθη προσωρινά, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.

Η ίδια υποστήριξε ότι υπήρξαν προβλήματα στις συνθήκες του νοσοκομείου και ότι η αποχώρηση έγινε έπειτα από σχετική επικοινωνία με το προσωπικό.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί

LIFESTYLE

Αντώνης Λουδάρος: «Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, γέλασα από την τρομάρα μου» (Video)

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερες σκέψεις Τραμπ: «Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση» - IDF: «Μην παίρνετε τρένα», δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:58
maximou_sinefa
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

tsolakidis vasileios – new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

abgo new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

