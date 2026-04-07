Άνοδος ζήτησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο με ώθηση από εξαγωγές

Σημαντική αύξηση κατέγραψε η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντανακλώντας κυρίως τη διεύρυνση του ρόλου της χώρας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στις 26,42 TWh, σημειώνοντας αύξηση 18,5% σε σύγκριση με τις 22,30 TWh της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η άνοδος αυτή δεν προέρχεται από την εγχώρια κατανάλωση, αλλά κυρίως από τη σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές σχεδόν τετραπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τις 5,99 TWh, έναντι 1,44 TWh το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου ενέργειας, με το εθνικό σύστημα μεταφοράς να εξυπηρετεί αυξημένες ροές προς γειτονικές αγορές.

Αντίθετα, η εγχώρια κατανάλωση παρουσίασε οριακή κάμψη, διαμορφούμενη στις 20,43 TWh, έναντι 20,86 TWh το 2025, καταγράφοντας μείωση 2,1%. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση της χρήσης φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, σε συνδυασμό με ενίσχυση της ζήτησης σε άλλους τομείς.

Συγκεκριμένα, η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε στις 12,48 TWh, μειωμένη σε σχέση με τις 13,33 TWh το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίθετα, η κατανάλωση στη βιομηχανία και στο CNG αυξήθηκε στις 2,28 TWh από 2,13 TWh, ενώ τα δίκτυα διανομής κατέγραψαν άνοδο στις 5,67 TWh από 5,40 TWh.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει μια σταδιακή μεταβολή στη δομή της ζήτησης φυσικού αερίου, με μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας και των δικτύων, σε βάρος της ηλεκτροπαραγωγής.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, αυτές ανήλθαν συνολικά στις 26,40 TWh, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) να ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Το LNG κάλυψε περίπου το 56% των συνολικών εισαγωγών, φθάνοντας τις 14,90 TWh, έναντι 10,96 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κεντρικό ρόλο στις εισαγωγές LNG διατηρεί ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν 11,44 TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 43% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου.

Παράλληλα, σημαντικά ενισχυμένη εμφανίζεται η συμβολή του πλωτού τερματικού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος κάλυψε περίπου το 13% των εισαγωγών με 3,46 TWh, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού.

Συμπληρωματικά, ποσότητες φυσικού αερίου εισήχθησαν μέσω αγωγών από το Σιδηρόκαστρο (8,77 TWh) και τη Νέα Μεσημβρία (2,73 TWh), διατηρώντας τη σημασία των διασυνδέσεων αγωγών στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Σε επίπεδο προέλευσης LNG, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πρώτη θέση ως βασικός προμηθευτής, με 7,60 TWh, καλύπτοντας περίπου το 66% των συνολικών εισαγωγών LNG. Ακολουθεί η Νιγηρία με 3,02 TWh, ενώ μικρότερες ποσότητες προήλθαν από τη Μαυριτανία και την Αίγυπτο.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκφορτώθηκαν συνολικά 16 φορτία LNG, μεταφέροντας 11,48 TWh, έναντι 20 φορτίων και 10,65 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερο μέσο όγκο ανά φορτίο.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανάπτυξη και στον τομέα του LNG μικρής κλίμακας. Η υπηρεσία LNG Truck Loading κατέγραψε σημαντική αύξηση, με 273 φορτώσεις φορτηγών έναντι 144 το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι διακινηθέντες όγκοι ανήλθαν σε 12.496 κυβικά μέτρα LNG, σχεδόν διπλάσιοι από τα 6.527,09 κυβικά μέτρα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ σε ενεργειακούς όρους η διακινηθείσα ενέργεια έφθασε τις 83.252,18 MWh, σημειώνοντας αύξηση περίπου 92%.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη δυναμική διεύρυνση της αγοράς LNG μικρής κλίμακας στην Ελλάδα, η οποία συνδέεται με την αυξανόμενη χρήση φυσικού αερίου σε μεταφορές και απομακρυσμένες εφαρμογές.

Συνολικά, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη μεταβαλλόμενη φυσιογνωμία της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα, με την Ελλάδα να ενισχύει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, ενώ παράλληλα διαφοροποιούνται οι πηγές προμήθειας και τα πρότυπα κατανάλωσης

