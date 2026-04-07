ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 23:20
07.04.2026 23:16

BCL: Βαριά ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία και όλα θα κριθούν στην Αθήνα, 88-66 η Μπανταλόνα

07.04.2026 23:16
Η ΑΕΚ υπέστη βαριά ήττα με 88-66 απ’ την Μπανταλόνα στο «Halau Municipal Esportes de Badalona» στον δεύτερο προημιτελικό του Basketball Champions League, οι Καταλανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 1-1 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 θα κριθεί το βράδυ της μεθεπόμενης Τετάρτης (15/4) στη «SUNEL Arena». Εκεί όπου οι «κιτρινόμαυροι» θα προσπαθήσουν να πάρουν το «εισιτήριο» έχοντας την στήριξη χιλιάδων φίλων τους, με τον νικητή του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τον νικητή του Άλμπα-Μάλαγα.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν… καταστροφικό για την ΑΕΚ απ’ το 5ο λεπτό ως το φινάλε του. Αν και οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν σε 14-13 με τρίποντο του Χαλαραμπόπουλου και καλάθι του Σκορδίλη, ακολούθως η Μπανταλόνα εκμεταλλευόμενη τα λάθη της ελληνικής ομάδας «έτρεξε» ένα σερί 13-0 -με δύο τρίποντα απ’ τους Ντρελ κι Άλεν (buzzer beater)- και είδε τη διαφορά να… εκτοξεύεται στο -14 από πολύ νωρίς.

Ο Μπράουν έβαλε «τέλος» στον επιθετικό «ανομβρία» της ΑΕΚ με ένα καλάθι και φάουλ (δεν έβαλε τη βολή) στο 12’, μειώνοντας σε 31-15. Η καταλανική ομάδα συνέχισε να κλέβει μπάλες (6 κλεψίματα), απογειώνοντας κι άλλο τη διαφορά (33-15), με τον Ρούμπιο να μοιράζει ασίστ και τους Πάρκερ, Χαντ και Χάνγκα να παίρνουν… φωτιά στην επίθεση. 

Το ημίχρονο έληξε με την Μπανταλόνα να προηγείται με 22 πόντους (53-31) και να έχει «καθαρίσει» ουσιαστικά το παιχνίδι, απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία δεν είχε «απαντήσεις» σε άμυνα κι επίθεση.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να «μαζέψει» όσο μπορούσε τη διαφορά, όμως οι Καταλανοί συντηρούσαν με σχετική άνεση ένα μεγάλο προβάδισμα που δεν επέτρεπε… πολλά-πολλά στους «κιτρινόμαυρους». 

Στο 3’42’’ πριν απ’ το τέλος της τρίτης περιόδου αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο Ντράγκαν Σάκοτα για διαμαρτυρία, με την ΑΕΚ να δείχνει κάποια μικρά σημάδια ανάκαμψης και να μειώνει στο -17 (72-55), αλλά να μην έχει πολύ… βενζίνη ακόμη στο ντεπόζιτό της για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, στο τελευταίο δεκάλεπτο μέχρι το τελικό 88-66…

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 53-31, 72-55, 88-66

Διαιτητές: Ρούσο, Ανάγια, Σάλινς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ (Ντάνιελ Μιρέτ): Ντρελ 12 (1), Κράαγκ 7 (1), Ρούμπιο 12 (1), Τζαμπαρί Πάρκερ 12, Χάκανσον 3, Άλεν 11 (1), Ρουίθ, Ρούζιτς 9, Χαντ 10, Μάουρι, Νιέμπλα, Χάνγκα 11 (1). 

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 5, Σκορδίλης 2, Μπράουν 10, Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 7, Λεκάβιτσιους 8 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 2, Νάναλι 12 (2), Μπάρτλεϊ 13 (2), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

Ο Αντετοκούνμπο έστειλε νέο μήνυμα στους Μπακς: «Θέλω να έχει η ομάδα μου τη νοοτροπία των Σέλτικς ή του Σπανούλη»

aek badalona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BCL: Βαριά ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία και όλα θα κριθούν στην Αθήνα, 88-66 η Μπανταλόνα

ΚΟΣΜΟΣ

Νέες καταγγελίες για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες με νεαρά αγόρια και οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Ιράν ενημερώθηκαν για την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου, αναμένονται απαντήσεις – Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων ΙΔ΄: «Η απειλή του Τραμπ κατά του λαού του Ιράν είναι απαράδεκτη»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ διερωτώνται για την υγεία του μετά τις ακραίες δηλώσεις του – Λένε ότι πάσχει από άνοια

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 23:19
aek badalona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

BCL: Βαριά ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία και όλα θα κριθούν στην Αθήνα, 88-66 η Μπανταλόνα

michael-jackson
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες καταγγελίες για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες με νεαρά αγόρια και οι ισχυρισμοί για σεξουαλική κακοποίηση

tehran-iran-oil
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Ιράν ενημερώθηκαν για την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσίγραφου, αναμένονται απαντήσεις – Live οι εξελίξεις

