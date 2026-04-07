Euroleage: Κυρίαρχος Ολυμπιακός «διέλυσε» με 108-88 τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

Ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας της Euroleague έστειλε ο Ολυμπιακός με μία «μαγική» εμφάνιση και μία επιβλητική νίκη, δέκατη διαδοχική στο ΣΕΦ (102-88) απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης, με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, για την 36η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και την Πέμπτη (9/4) θα τα δώσει όλα για μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει και την πρώτη θέση στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε μια βραδιά που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε δύο ρεκόρ καριέρας στη Euroleague -πόντων (37) και βαθμολογίας στο σύστημα αξιολόγησης (43)-, o Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα, με 24 νίκες – 12 ήττες, αφού η κάτοχος του τίτλου, Φενερμπαχτσέ ηττήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και υποχώρησε στη 2η θέση (23-13).

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε 7/11 τρίποντα, είχε 10/11 βολές και 3/4 δίποντα. Μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μάζεψε 1 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 26 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με σερί πόντων έδωσε έναυσμα στον Ολυμπιακό, όταν βρέθηκε στο -5 στη 2η περίοδο, κι ενώ είχε προηγηθεί με +15 στην 1η. Ο Φουρνιέ αγωνίστηκε με στομαχικές διαταραχές και δεν ήταν ο εαυτός του, ενώ εκτός ήταν τόσο ο Ταϊρίκ Τζόουνς όσο και ο Μουσταφά Φαλ.

Η Ρεάλ υποχώρησε στο 22-14, αλλά έχασε και τη διαφορά με την οποία είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη (89-77, +12). Ο Τρέι Λάιλς με 22 πόντους και 6/8 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος των Ισπανών, ο Εντ Ταβάρες είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Φακούντο Καμπάτσο.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80

Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77

Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81

Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88

Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93

Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96

Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου

Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό-Βιλερμπάν

Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12

Φενέρμπαχτσε 23-13

Βαλένθια 23-13

Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13

Ρεάλ Μαδρίτης 22-14

Παναθηναϊκός 21-15

Ζάλγκιρις 21-15

Μπαρτσελόνα 20-16

Ερυθρός Αστέρας 20-16

Μονακό 19-16

Dubai Basketball 19 -17

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16

Αρμάνι Μιλάνο 17-19

Παρτίζαν 15-20

Μπάγερν Μονάχου 15-20

Βίρτους Μπολόνια 13-22

Παρί 14-22

Μπασκόνια 11-24

Αναντολού Εφές 10-25

Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

