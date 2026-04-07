ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 00:58
07.04.2026 23:21

Euroleage: Κυρίαρχος Ολυμπιακός «διέλυσε» με 108-88 τη Ρεάλ στο ΣΕΦ και «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας

Ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας της Euroleague έστειλε ο Ολυμπιακός με μία «μαγική» εμφάνιση και μία επιβλητική νίκη, δέκατη διαδοχική στο ΣΕΦ (102-88) απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης, με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, για την 36η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και την Πέμπτη (9/4) θα τα δώσει όλα για μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει και την πρώτη θέση στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε μια βραδιά που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε δύο ρεκόρ καριέρας στη Euroleague -πόντων (37) και βαθμολογίας στο σύστημα αξιολόγησης (43)-, o Ολυμπιακός έμεινε μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα, με 24 νίκες – 12 ήττες, αφού η κάτοχος του τίτλου, Φενερμπαχτσέ ηττήθηκε από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και υποχώρησε στη 2η θέση (23-13).

Ο Ντόρσεϊ ευστόχησε σε 7/11 τρίποντα, είχε 10/11 βολές και 3/4 δίποντα. Μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και μάζεψε 1 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 26 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με σερί πόντων έδωσε έναυσμα στον Ολυμπιακό, όταν βρέθηκε στο -5 στη 2η περίοδο, κι ενώ είχε προηγηθεί με +15 στην 1η. Ο Φουρνιέ αγωνίστηκε με στομαχικές διαταραχές και δεν ήταν ο εαυτός του, ενώ εκτός ήταν τόσο ο Ταϊρίκ Τζόουνς όσο και ο Μουσταφά Φαλ.

Η Ρεάλ υποχώρησε στο 22-14, αλλά έχασε και τη διαφορά με την οποία είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στη Μαδρίτη (89-77, +12). Ο Τρέι Λάιλς με 22 πόντους και 6/8 τρίποντα ήταν ο κορυφαίος των Ισπανών, ο Εντ Ταβάρες είχε 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Φακούντο Καμπάτσο.

Τα δεκάλεπτα: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88

Tα αποτελέσματα

Μ. Τρίτη 7/4

Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε 95-80
Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball 65-77
Ερυθρός Αστέρας-Παρί 94-81
Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 102-88
Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-93
Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο 102-96
Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

Μονακό-Βιλερμπάν
Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Κατάταξη

Ολυμπιακός 24-12
Φενέρμπαχτσε 23-13
Βαλένθια 23-13
Χάποελ Τελ Αβίβ 22-13
Ρεάλ Μαδρίτης 22-14
Παναθηναϊκός 21-15
Ζάλγκιρις 21-15
Μπαρτσελόνα 20-16
Ερυθρός Αστέρας 20-16
Μονακό 19-16
Dubai Basketball 19 -17
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
Αρμάνι Μιλάνο 17-19
Παρτίζαν 15-20
Μπάγερν Μονάχου 15-20
Βίρτους Μπολόνια 13-22
Παρί 14-22
Μπασκόνια 11-24
Αναντολού Εφές 10-25
Βιλερμπάν 8-27

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών – «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

ΗΠΑ: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα – Ισχυρίζονται ότι επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του (Video)

Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης για Μπάγερν μετά το 2-1 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη – Νίκη στο 91΄ για την Άρσεναλ στη Λισαβόνα, 1-0 τη Σπόρτινγκ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Κωνσταντοπούλου: Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για σύσταση Προανακριτικής Eπιτροπής για Βορίδη και Αυγενάκη 

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

Τραμπ και Ιράν ενημερώθηκαν για την πρόταση του Πακιστάν για παράταση του τελεσιγράφου, αναμένονται απαντήσεις - Όλες οι εξελίξεις

