ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 21:42
07.04.2026 21:34

Euroleague: Οπαδοί του Παναθηναϊκού αποκλείστηκαν τελευταία στιγμή από το Παλάου Μπλαουγκράνα με απόφαση της Μπαρτσελόνα

Η αποψινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague στιγματίστηκε από μια ξαφνική εξέλιξη που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους Έλληνες φιλάθλους.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ, η Μπαρτσελόνα ακύρωσε δεκάδες εισιτήρια που είχαν προμηθευτεί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μάθουν στο γήπεδο ότι δεν μπορούν να καθίσουν στις θέσεις που είχαν εξασφαλίσει νόμιμα, ακόμα και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ισπανικής ομάδας.

Η αιτία των ακυρώσεων φέρεται να σχετίζεται είτε με το ελληνικό διαβατήριο των φιλάθλων, είτε με το γεγονός ότι δεν ήταν μέλη της Μπαρτσελόνα, μια τακτική που, όπως λέγεται, η ισπανική ομάδα εφαρμόζει συχνά σε αγώνες με φιλοξενούμενους.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εν λόγω εξέλιξη προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και σύγχυση στους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν κάνει το ταξίδι στη Βαρκελώνη για να στηρίξουν την ομάδα τους.

