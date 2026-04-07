ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 14:51
07.04.2026 13:00

«Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά»: Πρεμιέρα για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

  • Τη Δευτέρα του Πάσχα στις 22.00 στο COSMOTE HISTORY

Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) στις 22.00 στο COSMOTE HISTORY η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV και Onassis Culture.

Ακολουθώντας τον διεθνώς αναγνωρισμένο εθνομουσικολόγο Christopher King, η σειρά 6 επεισοδίων αποτελεί ένα οδοιπορικό στην Ήπειρο και σε νησιά της Ελλάδας με στόχο την αναζήτηση των ριζών της ελληνικής δημοτικής μουσικής και της πολιτισμικής της συνέχειας στον 21ο αιώνα.

Σε σκηνοθεσία του Φοίβου Κοντογιάννη, το «Γιατί Είναι Μαύρα τα Βουνά», μέσα από το ταξίδι του Christopher King σε περιοχές της Ηπείρου, καταγράφει με ευαισθησία και αυθεντικότητα τη μουσική τελετουργία, τα τοπικά έθιμα και τη βαθιά βιωματική διάσταση της παράδοσης.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς θα μεταδοθεί τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) στο COSMOTE HISTORY (22.00) και ταυτόχρονα στο επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV. Κάθε επεισόδιο, μετά την προβολή του, θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Φοίβος Κοντογιάννης

Σενάριο: Κατερίνα Καφεντζή, Christopher King

Παρουσίαση / Αφήγηση: Christopher King

Παραγωγή: COSMOTE TV, Onassis Culture

Executive Producer COSMOTE TV: Φαίη Τσιτσιπή

Production Supervision COSMOTE TV: Γιώτα Καλαφάτη

Executive Producers Onassis Culture: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Producer Onassis Culture: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Λαμπρίδης

Creative Director & Content Development: Μιχάλης Αριστομενόπουλος

Έρευνα: Κατερίνα Καφεντζή, Ιωάννα Λουλούδη

Line Producer: Ιωάννα Λουλούδη

Μοντάζ: Νίκος Βαβούρης

Μουσική: Στέφανος Δουβίτσας, Βάνιας Απέργης (Yellowgroove)

Ήχος: Χρήστος Σακελλαρίου, Κωνσταντίνος Κουτελιδάκης

Εκτέλεση Παραγωγής: White Room (Παραγωγοί: Λουκάς Βαλεντής, Μιχάλης Αριστομενόπουλος)

