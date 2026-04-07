search
ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 20:07
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μαρίνος Σκανδάμης ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ

07.04.2026 19:00

Η διαφθορά ως ιδεολογία;

Η νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών πλήθους πολιτικών, νυν και πρώην υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, αποκαλύπτει το σοκαριστικό ζήτημα της κυβερνητικής λειτουργίας.

Διότι εμφανίζει την διαφθορά ως πυρήνα των κυβερνητικών πολιτικών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπου:

α) Η διαφθορά δεν αποτελεί έκτακτο γεγονός, αλλά προσιδιάζει σε «κανονικότητα», δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια αναμενόμενη εκδήλωση του κυβερνητικού συστήματος.

β) Η διαφθορά είναι ενσωματωμένη σχεδόν σε κάθε κυβερνητική πρακτική, έχοντας παγιώσει ένα συνολικό σύστημα εξάρτησης πελατών, επιχειρηματιών και κομματικών στελεχών από βουλευτές και υπουργούς, που αλληλοτροφοδοτούνται, καταπατώντας θεσμούς, νόμους και υπηρεσιακά καθήκοντα.

γ) Κατ’ ακολουθία, το δημόσιο συμφέρον που πρέπει να υπηρετεί μια κυβέρνηση, υποκαθίσταται από το ιδιωτικό συμφέρον.

δ) Η διαφθορά είναι ταυτόχρονα βαθιά και ευρεία, εμφανιζόμενη ως συστηματικά προσχεδιασμένη και με μακροχρόνια διάρκεια, δηλαδή ως δομικό στοιχείο των λειτουργιών της κυβέρνησης.

ε) Οι ελεγκτέες παρεμβάσεις των κατηγορουμένων στελεχών της ΝΔ, λόγω ακριβώς της μαζικότητάς τους, αναδεικνύουν μια κυρίαρχη κομματική mentalité, δηλαδή μια καθιερωμένη νοοτροπία και στάση ζωής, όπου το ρουσφέτι, η διαφθορά και η κατάχρηση εξουσίας έχουν αποκτήσει παγιωμένα ιδεολογικά στοιχεία.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε μια κατάληψη του κράτους (state capture) από τα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετούνται από κυβερνητικά στελέχη, με τη χειραγώγηση των θεσμών, την επιρροή στην παραγωγή νομοθετικού έργου και την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, χωρίς να λογοδοτούν.

Οι αδύναμες δημοκρατίες προσδιορίζονται ιδίως από το ασθενές κράτους δικαίου, την έλλειψη πλουραλισμού του τύπου, τις πιέσεις προς την δικαιοσύνη και την υψηλή διαφθορά.

Δυστυχώς, όλο και περισσότερο η χώρα μας, με κυβερνητική ευθύνη, απομακρύνεται από τα πρότυπα των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων δημοκρατιών και εμφανίζεται ως δημοκρατικά εύθραυστη.

Είναι επίσης προφανές ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να αντιστρέψει αυτή την παγιωμένη κοινωνική αντίληψη για την εκτεταμένη διαφθορά στελεχών της με αλλαγή ατζέντας, κοινοβουλευτικές συγκαλύψεις ή με ανασχηματισμούς.

Εξάλλου, ο ανασχηματισμός δεν επιλύει τη σκανδαλώδη κυβερνητική λειτουργία. Από νομικής σκοπιάς, μόνο τα δικαστήρια μπορούν να κατανείμουν τις ευθύνες στους εμπλεκομένους. Και από πολιτικής σκοπιάς, μόνον οι εκλογές μπορούν να βάλουν τέλος στην κυβέρνηση των σκανδάλων. Η παραίτηση της κυβέρνησης, που προϋποθέτει την ανάληψη πολιτικής ευθύνης και όχι μόνον, θα ήταν λύση για το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Γι’ αυτό η προσφυγή στις κάλπες είναι η μόνη διέξοδος της. Ταυτόχρονα αυτό αποτελεί και τη μόνη ελπίδα για να ξαναγίνει δυνατή η δημοκρατία μας, δηλαδή από μια νέα και προοδευτική κυβέρνηση.

* Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι διδάκτωρ Νομικής – δικηγόρος, πρ. Γ.Γ. του υπουργείου Δικαιοσύνης

Διαβάστε επίσης:

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

Στόχοι και δυσκολίες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Μητσοτάκης vs Ανδρουλάκης: Από την απόπειρα πολιτικής εξόντωσης στην ολική ανατροπή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEDIA

ΣΚΑΪ: Αφιέρωμα του «Prime Time» στον σύγχρονο γυναικείο μοναχισμό

ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Σοκάρουν συνομιλίες οπαδών του Άρη μετά τη δολοφονία του Κλεομένη – «Έσφαξε Τούρκο, μια χαρά»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Επική ανατροπή από το -7 και νίκη για την εθνική

ΚΟΣΜΟΣ

Η «Γκουέρνικα» του Πικάσο «μήλον της έριδος» μεταξύ Βάσκων, περιφέρειας της Μαδρίτης και κυβέρνησης Σάντσεθ

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Εύβοια: Εντοπίστηκε σορός σε παραλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3