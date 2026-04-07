Η σκοτεινή πλευρά του πολέμου: Ποιές ισραηλινές εταιρείες είδαν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται 

Παλαιότερα έλεγαν ότι αν μπορείς να βγάλεις κέρδη από δικηγόρο ή Εβραίο είσαι μεγάλος παίκτης. Σήμερα, η κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν δεν επηρεάζει μόνο το στρατιωτικό πεδίο, αλλά έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται έντονα και στις αγορές, ιδιαίτερα, δε, στις μετοχές αμυντικών και τεχνολογικών εταιρειών του Ισραήλ. Το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με αναλύσεις διεθνών οίκων και επενδυτικών τραπεζών, παρατηρείται μια σαφής ανατίμηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως αντιαεροπορική άμυνα, drones, κυβερνοασφάλεια και data intelligence.

Ποιοι είναι όμως οι βασικοί ωφελημένοι της σύγκρουσης και πώς μπορεί όσοι αναζητούν κέρδη από τις διεθνείς αγορές να «βάλουν» ένα καλό μεροκάματο;

Οι βασικοί «κερδισμένοι» της σύγκρουσης

1. Elbit Systems: Ο μεγάλος ωφελημένος

Η μεγαλύτερη ιδιωτική αμυντική εταιρεία του Ισραήλ καταγράφει σημαντική άνοδο, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά περίπου +20% έως +30% στο τελευταίο τρίμηνο.

Η Elbit ειδικεύεται σε: UAVs (drones), στον ηλεκτρονικό πόλεμο, ραντάρ, το σχετικό λογισμικό και τα συστήματα επιτήρησης και στόχευσης από αέρος, θαλάσσης και ξηράς. Στο πλαίσιο του πολέμου, η αυξημένη ζήτηση για drones και συστήματα στόχευσης πραγματικού χρόνου, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις με UAV και πυραύλους στην περιοχή, έχει ενισχύσει δραστικά τις παραγγελίες της εταιρείας.

2. Rafael Advanced Defense Systems: Ο «πυρήνας» της αντιπυραυλικής άμυνας

Η Rafael δεν είναι εισηγμένη, αλλά αποτελεί κρίσιμο παίκτη καθώς κατασκευάζει κεντρικά συστήματα του ισραηλινού Iron Dome (που χρειάζεται διαρκή, αν όχι καθημερινή ενίσχυση σε αποθέματα), το David’s Sling και προηγμένα συστήματα για σχεδόν όλα τα πυραλικά όπλα του Ισραήλ. Η επιχειρησιακή χρήση αυτών των συστημάτων στην κρίση έχει αυξήσει δραματικά και τις τις εξαγωγικές προοπτικές, με ισχυρό ενδιαφέρον από χώρες της Ευρώπης και του Κόλπου. Οι αναλυτές, μάλιστα, εκτιμούν ότι η αξία των μελλοντικών συμβολαίων της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί διψήφια ποσοστιαία μέσα στους επόμενους 12–18 μήνες.

3. Israel Aerospace Industries (IAI): Ο στρατηγικός πυλώνας

Η ΙΑΙ είναι επίσης κρατική εταιρεία αλλά εξαιρετικά σημαντική, μια και είναι ο «πυρήνας» του Iron Dome, με τους πυραύλους Barak, που έχει αποκτήσει η Κύπρος και θα αποκτήσει και η Eλλάδα, στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασιας για την ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα», σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Η IAI δραστηριοποιείται επίσης σε δορυφορικά συστήματα και UAV’s μεγάλης εμβέλειας. Έτσι, καθώς η σύγκρουση απαιτεί συνεχή επιτήρηση σε πολλαπλά μέτωπα, και τα σχετικά αποθέματα για ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) έχει αυξηθεί σημαντικά, η ευρύτερη ζήτηση για τα οπλικά συστήματα της ΙΑΙ καταγράφει ολοένα και περισσότερες συνεργασίες αλλά και αυξημένα συμβόλαια με ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν την τεχνολογία της. Ιδιαίτερα καθώς είναι εφαρμοσμένη στην πράξη και όχι στη θεωρία. Ορισμένοι αναλυτές, δε, κάνουν την πρόβλεψη ότι σύντομα η IAI, θα ανοιχτεί στο επενδυτικό κοινό παγκοσμίως, οπότε, εφόσον κάτι τέτοιο αποδειχθεί, θα αποτελέσει και μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, για αποκόμιση κερδών από τις μεγάλες συνεργασίες και παραγγελίες. Και σε αυτό το επίπεδο δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι και η Ελλάδα έχει υπογράψει με τη θυγατρική της ΙΑΙ, Elta Systems, MOU για μια συμπαραγωγή του υποβρύχιου drone Blue Whale για ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο.

Οι μικρότεροι, αλλά ενδιαφέροντες «παίκτες»

Nice Ltd. – Ο «αόρατος» νικητής της ασφάλειας δεδομένων

Δεν πρόκειται για καθαρά αμυντική εταιρεία, αλλά για ηγέτη σε επίπεδο analytics, AI και data intelligence. Η μετοχή της έχει κινηθεί ανοδικά περίπου +10% έως +15% στο τρίμηνο, καθώς οι κυβερνήσεις αυξάνουν δαπάνες για κυβερνοασφάλεια, ενώ παράλληλα ενισχύεται η ανάγκη για real-time data analysis σε κρίσεις

Check Point Software Technologies – Κυβερνοπόλεμος σε εξέλιξη

Αντίστοιχα, η εταιρεία αυτή επωφελείται από την αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων που συνοδεύουν τη γεωπολιτική κρίση. Η απόδοση της μετοχής της το τελευταίο διάστημα είναι πιο συγκρατημένη (+5% έως +10%), αλλά εμφανίζει ισχυρή σταθερότηταενώ από τους αναλυτές θεωρείται ένα επενδυτικό «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους κρίσης

Τι είναι όμως αυτό οδηγεί την άνοδο;

Η άνοδος αυτών των εταιρειών αυτών δεν είναι τυχαία. Βασίζεται σε τρεις δομικούς παράγοντες:

Κατ’ αρχήν, την επιχειρησιακή επιβεβαίωση των «όπλων» τους (battle-tested technology). Τα ισραηλινά συστήματα χρησιμοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αυτό λειτουργεί ως «ζωντανή διαφήμιση» για διεθνείς πελάτες.

Δεύτερον, η εκρηκτική αύξηση ζήτησης. Στην Ευρώπη, ο επανεξοπλισμός λόγω Ουκρανίας. Στον Κόλπο, η ανάγκη για αντιπυραυλική άμυνα. Και στην Ασία οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις.

Και τρίτον, η μετατόπιση προς νέες μορφές πολέμου. Η σύγκρουση δείχνει ότι το μέλλον ανήκει σε drones, Τεχνητή Νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων πεδίου μάχης και κυβερνοεπιθέσεις ή αντιστοιχα, αντικυβερνοεπιθέσεις. Και ακριβώς σε αυτούς τους τομείς το Ισραήλ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Οι αριθμοί πίσω από τη δυναμική

Σε επίπεδο αποτίμησης και απόδοσης (τελευταίο τρίμηνο περίπου):

Εταιρεία Απόδοση μετοχής Σχόλιο Elbit Systems +20% έως +30% ισχυρή ζήτηση drones & ηλεκτρονικού πολέμου Nice Ltd. +10% έως +15% AI & data analytics Check Point +5% έως +10% κυβερνοασφάλεια Rafael / IAI μη εισηγμένες αυξημένα συμβόλαια και εξαγωγές

Το μεγάλο στοίχημα: από τη σύγκρουση, στην αγορά

Το κρίσιμο ερώτημα για τους αναλυτές δεν είναι αν αυτές οι εταιρείες κερδίζουν τώρα — αλλά αν μπορούν να διατηρήσουν αυτή τη δυναμική. Η απάντηση φαίνεται να είναι θετική, για τρεις λόγους:

Οι αμυντικές δαπάνες παγκοσμίως βρίσκονται σε ανοδική τροχιά.

Η Μέση Ανατολή παραμένει και όπως δείχνουν τα γεγονότα, θα παραμείνει ασταθής.

Η Ευρώπη επανεξοπλίζεται μετά από δεκαετίες

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ισραηλινές εταιρείες δεν λειτουργούν απλώς ως προμηθευτές, αλλά ως πρωτοπόροι ενός νέου μοντέλου πολέμου, τους οποίους όχι μόνο οι χώρες, αλλά και οι αγορές εξετάζουν. Οι εταιρείες της χώρας καταγράφουν ήδη σημαντικά χρηματιστηριακά και επιχειρησιακά οφέλη, αλλά το πιο σημαντικό είναι κάτι βαθύτερο:

Μετατρέπονται σε βασικούς παίκτες της παγκόσμιας «οικονομίας της ασφάλειας». Και σε έναν κόσμο όπου η γεωπολιτική αβεβαιότητα γίνεται ο κανόνας, αυτό ίσως αποδειχθεί το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Τώρα, κατά πόσον αυτό μπορεί να αποδειχθεί επενδυτική ευκαιρία σε μια περίοδο που οι περισσότεροι χάνουν στην καθημερινότητα τους, θα είναι ένα ρίσκο το οποίο κανείς θα πρέπει να αναλάβει μόνος…

