Κρι Κρι: Μπόνους και αυξήσεις 3 εκατ. στους εργαζομένους

Τη διάθεση συνολικού ποσού 3 εκατ. ευρώ προς τους εργαζομένους της, μέσω bonus απόδοσης και μισθολογικών αυξήσεων, ανακοίνωσε η Κρι Κρι, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία συνεχίζει να καταγράφει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Όπως επισημαίνεται, η ανάπτυξη της εταιρείας δεν αποτυπώνεται μόνο στα οικονομικά μεγέθη και στους όγκους παραγωγής, αλλά κυρίως στην ευημερία και τη στήριξη των εργαζομένων της.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό της, προχωρώντας σε περισσότερες από 270 νέες προσλήψεις την τελευταία τριετία. Πλέον, απασχολεί πάνω από 850 εργαζόμενους, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ενός από τους σημαντικούς εργοδότες στον κλάδο της.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας προχωρά όχι μόνο στην καταβολή bonus προς το σύνολο των εργαζομένων, αλλά και σε μισθολογικές αυξήσεις, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Σίσκου, «στην Κρι Κρι, η ανάπτυξη και η επιτυχία έχουν αξία μόνο όταν μοιράζονται με εκείνους που τις δημιουργούν», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Παράλληλα, χαρακτήρισε την ανταμοιβή των 3 εκατ. ευρώ ως ένα έμπρακτο «ευχαριστώ» προς το προσωπικό, το οποίο, όπως σημείωσε, συμβάλλει καθημερινά στην πορεία της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών που δίνουν έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη διατήρηση ενός σταθερού και παραγωγικού ανθρώπινου δυναμικού.

Με την απόφαση αυτή, η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικής ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας, αναδεικνύοντας ένα μοντέλο λειτουργίας όπου η οικονομική πρόοδος συνοδεύεται από έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων.

Η Κρι Κρι, με έδρα τις Σέρρες, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές επιχειρήσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Με συνεχή επένδυση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, διατηρεί σταθερή παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην αποστολή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Η επιλογή ενίσχυσης των εργαζομένων μέσω bonus και αυξήσεων μισθών αντανακλά μια στρατηγική που συνδέει άμεσα την ανάπτυξη της εταιρείας με την πρόοδο των ανθρώπων της, επιβεβαιώνοντας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στο επίκεντρο της λειτουργίας της.

Συνολικά, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση ενός ισχυρού και ικανοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού, ως βασικής προϋπόθεσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Αμυντική βιομηχανία: Επενδύσεις άνω των 10 δισ. και νέες συνεργασίες αλλάζουν το παραγωγικό τοπίο

Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

DIMAND: Ισχυρές επιδόσεις με αύξηση εσόδων και χαρτοφυλάκιο άνω του 1,35 δισ. ευρώ