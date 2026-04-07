ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 10:58
07.04.2026 09:25

Mega: Το «Mega Stories» στο Άγιο Όρος και τη Μονή Βατοπεδίου – Ντοκιμαντέρ σε δύο μέρη

Ένα σπάνιο τηλεοπτικό ντοκουμέντο για τη ζωή ανάμεσα σε ουρανό και γη, για την πίστη, την ελπίδα και την ενατένιση του Θείου αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σε δύο μέρη, σήμερα (23:50) και την Μεγάλη Πέμπτη (23:40) στο ιδιαίτερο «Mega Stories».

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου και το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής ταξίδεψε στην Αθωνική Πολιτεία και κατέγραψε την αθέατη πλευρά της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου. Εκεί όπου μια αδελφότητα 130 μοναχών συνδυάζει την αυστηρή ασκητική ζωή με την οργάνωση μιας σύγχρονης, αυτάρκους και περιβαλλοντικά ενσυνείδητης κοινότητας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση αιώνων.

Οδηγός σε αυτό το οδοιπορικό είναι ο Γέροντας Εφραίμ. Σε μια μοναδική συνέντευξη εν πλω, στα ανοιχτά του Άθωνα με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ο ηγούμενος της Μονής κάνει τον απολογισμό 36 χρόνων ηγουμενίας. Φωτίζει τον πυρήνα της μοναχικής ζωής και μιλά για την πνευματική παρακαταθήκη, που κληροδότησαν ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός.

Η ιστορία του Βατοπαιδίου και του Άθωνα ζωντανεύει στην κάμερα της εκπομπής, σε δύο μέρη: από την Αγία Ζώνη της Παναγίας έως τις βυζαντινές εικόνες και τα ιερά λείψανα των Αγίων.

Οι μοναχοί εξηγούν ακόμα πώς ο μοναχικός βίος μπορεί να συμπορεύεται με την εξωστρέφεια της Μονής, η οποία αποτυπώνεται σε διεθνή συνέδρια, στο εντυπωσιακό εκδοτικό έργο της, αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Η κάμερα ακολουθεί τους πατέρες στην καθημερινότητά τους, από την προσευχή και τη θεία λατρεία μέχρι την τράπεζα, τα αμπέλια, τους ελαιώνες και τα μελίσσια, αποτυπώνοντας πώς το διακόνημα γίνεται η οργανική, φυσική συνέχεια της προσευχής και της πνευματικής ζωής.

