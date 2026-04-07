Nova: Συναρπαστικό αθλητικό θέαμα με Stoiximan Super League Play Outs, Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι, Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν, LaLiga με Retro Matchday, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Πλούσια Πασχαλινή δράση έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών της Novaαπό τα γήπεδα της Ελλάδας και της Ευρώπης μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!

Η Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την εμβόλιμη 2η αγωνιστική των Play Outs 9-14 και στα κανάλια Novasports θα μεταδοθούν οι αγώνες Πανσερραϊκός-Asteras AKTOR (8/4, 17:00) και Ατρόμητος-Κηφισιά (8/4, 19:00). Στα κανάλια Cosmote Sport θα προβληθεί η αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός (8/4, 16:00).

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 32η αγωνιστική όπου ξεχωρίζει το ντέρμπι Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι (12/4, 18:30) καθώς και οι αναμετρήσεις Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (11/4, 14:30), Λίβερπουλ – Φούλαμ (11/4, 19:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα (12/4, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς (13/4, 22:00). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η La Liga συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στα κανάλια Novasports και στην 31η αγωνιστική, η οποία ονομάζεται Retro Matchday αποτυπωμένη σε φανέλες παικτών και διαιτητών και στην μπάλα του πρωταθλήματος, δεσπόζει το ντέρμπι της Βαρκελώνης, Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ (11/4, 19:30) ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Χιρόνα (10/4, 22:00), η Ατλέτικο Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα της Σεβίλλης (11/4, 22:00), ενώ Μπιλμπάο και Βιγιαρεάλ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (12/4, 22:00).

Η γερμανική Bundesliga με το πλούσιο θέαμα συναρπάζει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 29η αγωνιστική και στο ντέρμπι Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν (11/4, 16:30), ενώ η Μπάγερν Μονάχου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζανκτ Πάουλι (11/4, 19:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή «Matchday Live» με τον Ηλία Βλάχο.

Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports τις αναμετρήσεις Σπάρτα Ρότερνταμ-Άιντχοφεν (11/4, 19:45), Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ (12/4, 15:00) για την 30η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.

Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports τα τουρνουά τένις WTA 500 Upper Austria Ladies Linz, οι φίλοι του γκολφ το τουρνουά The Masters, ενώ σε εξέλιξη είναι και το Elite Neon Cup.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια CosmoteSport, εκτός από την αναμέτρηση για τα PlayOuts της Stoiximan Super League στο πρόγραμμα δεσπόζουν οι πρώτες αναμετρήσεις της προημιτελικής φάσης των UEFA Champions, UEFA Europa και UEFA Conference League με τα βλέμματα να πέφτουν στο 1ο ματς, Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ (9/4, 19:45). Για το UEFA Champions League θα μεταδοθούν οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου (7/4, 22:00), Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ (7/4, 22:00), Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης (8/4, 22:00), Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ (8/4, 22:00). Για το UEFA Europa League θα καλυφθούν οι αγώνες Μπράγκα – Μπέτις (8/5, 19:45), Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ (9/4, 22:00), Φράιμπουργκ – Θέλτα (9/4, 22:00), Μπολόνια – Άστον Βίλα (9/4, 22:00). Για το UEFA Conference League, εκτός από τον αγώνα της ΑΕΚ θα μεταδοθούν και τα παιχνίδια Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα (9/4, 22:00), Μάιντς-Στρασμπούργκ (9/4, 22:00) και Σαχτάρ Ντόνετσκ-Άλκμααρ (9/4, 22:00).

Στη SerieA και για την 32η αγωνιστική τα φώτα πέφτουν στους αγώνες Μίλαν – Ουντινέζε (11/4, 19:00), Αταλάντα – Γιουβέντους (11/4, 21:45), Πάρμα – Νάπολι (12/4, 16:00), Κόμο – Ίντερ (12/4, 21:45).

Οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν τον επαναληπτικό αγώνα Μπανταλόνα – ΑΕΚ (7/4, 20:30) για την Προημιτελική Φάση του FIBA Basketball Champions League, καθώς και αναμετρήσεις από το μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όπως Boston Celtics-Charlotte Hornets (8/4, 03:00), Phoenix Suns-Houston Rockets (8/4, 18:00), Orlando Magic-Minnesota Timberwolves (9/4, 02:00), Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder(9/4, 05:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

M. Τρίτη 7 Απριλίου

15:00 Elite Neon Cup-2η μέρα Novasports Start & YouTube σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και του Διονύση Στρούμπου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

15:00 EliteNeonCup-3η μέρα NovasportsStart & YouTube σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη και του Διονύση Στρούμπου και ρεπορτάζ του Νίκου Παολίνου

17:00 Stoiximan Super League Playouts– 2η αγωνιστική: Πανσερραϊκός-Asteras AKTOR Novasports2 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Άκη Κουζούλη

19:00 Stoiximan SuperLeague Playouts: Ατρόμητος-Κηφισιά Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου

13:00 EliteNeonCup-4η μέρα Novasports Start& YouTubeσε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και του Μιχάλη Κατσαφάδου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

20:00 Τουρνουά Γκολφ The Masters – 1η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου

14:00 WTA 500 Upper Austria Ladies Linz – Α’/Β Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου και του Νίκου Τζουάννη

18:00 WTA500 Upper Austria Ladies Linz– Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasportsextra1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

19:30 2.Bundesliga– 29η αγωνιστική: Καρλσρούη-Αρμίνια Μπίλεφελντ Novasports extra2 σε περιγραφή του

20:00 Τουρνουά Γκολφ The Masters– 2η μέρα Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

21:30 Bundesliga – 29η αγωνιστική: Άουγκσμπουργκ-Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 La Liga – 31η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Premier League – 32η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Γουλβς Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

Μ. Σάββατο 11 Απριλίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Άρσεναλ-Μπόρνμουθ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτόπρος Λεπτό Novasports Prime ΗλίαΒλάχο

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ-Λεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Χάιντενχαϊμ-Ουνιόν Βερολίνου Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

16:30 Bundesliga: Λειψία-Γκλάντμπαχ Novasports5 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 WTA500 Upper Austria Ladies Linz– A’ και Β’ Ημιτελικός Novasportsextra1 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Έβερτον Novasports Start σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μπέρνλι-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:15 La Liga: Έλτσε-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον ΗλίαΒλάχο

19:00 Τουρνουά Γκολφ The Masters– 3η μέρα Novasports 6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 Bundesliga: Ζανκτ Πάουλι-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

19:30 La Liga: Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Premier League: Λίβερπουλ-Φούλαμ NovasportsPremierLeague σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

19:45 Eredivisie – 30η αγωνιστική: Σπάρτα Ρότερνταμ-Άιντχοφεν Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 La Liga: Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

15:00 WTA500 Upper Austria Ladies Linz– Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

15:00 LaLiga: Οσασούνα-Μπέτις Novasports 1 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

15:30 Eredivisie: Ναϊμέγκεν-Φέγενορντ Novasports 2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Τότεναμ Novasports Prime σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

16:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ Novasports5 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 LaLiga: Μαγιόρκα-Βαγιεκάνο Novasports 1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

18:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Αμβούργο Novasports Prime σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη

18:30 Premier League: Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:00 Τουρνουά Γκολφ The Masters – 4ημέρα Novasports 6

19:30 La Liga: Θέλτα-Οβιέδο Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

20:30 Bundesliga: Μάιντς-Φράιμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

22:00 La Liga: Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου

20:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

21:30 La Liga 2 – 35η αγωνιστική: Βαγιαδολίδ-Εϊμπάρ Novasports Start

22:00 La Liga: Λεβάντε-Χετάφε Novasports1

22:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς Novasports Prime

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.

Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.