Quest: Αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας το 2025 με ισχυρή ρευστότητα και επενδυτική ευελιξία

Διψήφια αύξηση πωλήσεων και λειτουργικής κερδοφορίας, σε συνδυασμό με σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας, χαρακτηρίζουν την πορεία του Quest Holdings για το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή του τροχιά.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 1,47 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 107 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,6%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. ευρώ (+9,3%) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε 52,4 εκατ. ευρώ (+5,2%), αποτυπώνοντας βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας σε όλες τις βασικές δραστηριότητες.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης διαδραμάτισε η στρατηγική απόφαση αποεπένδυσης από το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Στις 23 Δεκεμβρίου 2025, η θυγατρική Quest Energy ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 36,7 MW, έναντι τιμήματος περίπου 36 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σαφή διαφοροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων μεταξύ συνεχιζόμενων και διακοπείσων δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητα του ομίλου. Η καθαρή δανειακή θέση διαμορφώθηκε σε -107,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή καθαρά μετρητά ύψους 107,6 εκατ. ευρώ, έναντι 82,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ως αποτέλεσμα ισχυρών ταμειακών ροών και των εσόδων από την πώληση των ενεργειακών assets.

Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, η εμπορική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 12,4% και ενίσχυση των κερδών προ φόρων κατά 23,7%. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στη δυναμική πορεία της διανομής προϊόντων τεχνολογίας, και ιδιαίτερα των προϊόντων Apple, καθώς και στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων της Μπενρουμπή.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η επίδοση στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% και τα κέρδη προ φόρων κατά 30%. Η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού παραμένει υψηλή τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με περίπου το 50% των εσόδων να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας.

Στον κλάδο των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η δραστηριότητα της ACS παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 3,6% και βελτίωση της κερδοφορίας κατά 8%, κυρίως λόγω ενίσχυσης της παραγωγικότητας.

Αντίθετα, στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα έσοδα εμφάνισαν μικρή κάμψη (-6%), επηρεασμένα από περιορισμούς στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους ευστάθειας του δικτύου, καθώς και από μειωμένα επίπεδα ηλιοφάνειας. Τα αποτελέσματα του κλάδου επηρεάστηκαν επιπλέον από λογιστικές εγγραφές που σχετίζονται με τη μεταβίβαση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 12,9 εκατ. ευρώ, έναντι 16,7 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,7 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν ενισχυθεί από την πώληση ποσοστού της ACS.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 42 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη βελτιωμένη ρευστότητα του ομίλου.

Όσον αφορά το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, προβλέποντας ήπια ανάπτυξη στις πωλήσεις, ενώ η λειτουργική κερδοφορία και τα κέρδη προ φόρων εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα ίδια ή ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της αποεπένδυσης από τον ενεργειακό κλάδο.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, αναμένεται συνέχιση της ανάπτυξης στον τομέα της πληροφορικής, με το ανεκτέλεστο έργων να ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προβλέπεται επιτάχυνση της ανάπτυξης. Αντίθετα, η συνεισφορά της ενέργειας θα είναι περιορισμένη λόγω της πώλησης των σχετικών assets.

Οι εκτιμήσεις αυτές διαμορφώνονται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν παρατεταμένες αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας και την κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση, η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου παρέχει σημαντικά περιθώρια ευελιξίας, τόσο για την αντιμετώπιση προκλήσεων όσο και για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών.

