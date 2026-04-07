ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 16:40
07.04.2026 15:49

Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και «σκόνταψαν» σε πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης

COCAINE_SHUTTERSTOCK

Άναυδοι έμειναν αλλοδαποί περιπατητές που βγήκαν για βόλτα στην παραλία του Βαρθολομιού και «έπεσαν» σε πακέτο που περιείχε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το πακέτο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ναρκωτική ουσία, πιθανότατα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 1.060 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και μεταφοράς, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Στο σημείο ακολούθησε έρευνα από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και συνοδοί αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά ο χώρος.

google_news_icon

anna_diamantopoulou_new

Διαμαντοπούλου για σιωπή απέναντι στον Τραμπ: Αν δεν γίνεται παγκόσμια κραυγή η απειλή αφανισμού, τότε η βαρβαρότητα έχει ήδη νικήσει

ypoklopes
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: «Τι θα διερευνήσει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την ορθότητα της απόφασης; Κίνδυνος παραγραφής»

IMG_1967
Οι «πολίτες β' κατηγορίας» του Brian Friel σε σκηνοθεσία Τζένης Κόλλια – Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες, οι θεατές θα δουν την αλήθεια | Στις 7 Μαΐου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

papastavrou_stavros
Συσκέψεις Παπασταύρου με φορείς για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

iran_0304_1920-1080_new
Το Ιράν τελειώνει την επικοινωνία με ΗΠΑ, μετά την απειλή Τραμπ να εξαφανίσει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του – Άγριο σφυροκόπημα σε Χαργκ και σιδηροδρομικό δίκτυο – Live

PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ' αυτόν τον πόλεμο»

papakwsta karamanlis skrekas
Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

trump_war_new
Εκρήξεις στο νησί Χαργκ, βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο - Φρουροί της Επανάστασης: «Θα σας στερήσουμε το πετρέλαιο για χρόνια» - Όλες οι εξελίξεις

kozu new
Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

pikrodafni new
ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

