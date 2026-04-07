Βαρθολομιό: Πήγαν βόλτα στην παραλία και «σκόνταψαν» σε πακέτο με πάνω από 1 κιλό κοκαΐνης

Άναυδοι έμειναν αλλοδαποί περιπατητές που βγήκαν για βόλτα στην παραλία του Βαρθολομιού και «έπεσαν» σε πακέτο που περιείχε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Το πακέτο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και ενημερώθηκαν άμεσα οι αρχές.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ναρκωτική ουσία, πιθανότατα κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 1.060 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και μεταφοράς, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Στο σημείο ακολούθησε έρευνα από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και συνοδοί αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά ο χώρος.

