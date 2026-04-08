ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:32
08.04.2026 15:34

Artemis II: Εικόνες που κόβουν την ανάσα από τη Γη και τη Σελήνη – Φως στην αθέατη πλευρά της, 10.000 φωτογραφίες τράβηξε το πλήρωμα

08.04.2026 15:34
artemis II selini gi 098- new

Ιστορικές στιγμές καταγράφηκαν από το πλήρωμα της διαστημικής αποστολής Artermis II της NASA, που πραγματοποίησε την Τρίτη την πολυαναμενόμενη σεληνιακή της πτήση και έφτασε σε απόσταση μόλις 4.067 μιλίων (6.545 χιλιόμετρα) από τη Σελήνη.

Ενώ πετούσε με το διαστημόπλοιο Orion πέρα ​​από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, το πλήρωμα έφτασε επίσης σε εκτιμώμενη απόσταση 252.756 μιλίων (407.000 χιλιόμετρα) από τη Γη, σπάζοντας το ρεκόρ του Apollo 13 για το πιο μακρινό ταξίδι επανδρωμένου σκάφους στο διάστημα.

Η πτήση διήρκεσε επτά ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι αστροναύτες μπόρεσαν να απολαύσουν τη θέα της επιφάνειας της Σελήνης, θέα που δεν ήταν προηγουμένως ορατή από τα ανθρώπινα μάτια, με περίπου το 21% της μυστηριώδους αθέατης πλευράς της να φωτίζεται από τον ήλιο από την οπτική γωνία του πληρώματος.

Εργαζόμενοι σε δύο βάρδιες σε διάστημα περίπου πέντε ωρών, οι αστροναύτες της NASA Ριντ Βάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας Τζέρεμι Χάνσεν τράβηξαν περίπου 10.000 φωτογραφίες, σύμφωνα με τη ζωντανή μετάδοση της αποστολής από τη NASA.

Η επιστημονική ομάδα του Artemis εκπαίδευσε το πλήρωμα να αναζητά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στη Σελήνη αναφέρει το CNN, συμπεριλαμβανομένων καναλιών δημιουργημένων από αρχαίες ροές λάβας και κρατήρων.

Η αποστολή Artemis II ήταν η πιο πολυαναμενόμενη επανδρωμένη αποστολή της NASA εδώ και πάνω από 50 χρόνια, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του ανθρώπου στη γειτονιά της Σελήνης.

Με την επιτυχία της Artemis III, ανοίγει ο δρόμος ώστε στο μέλλον ο άνθρωπος να πατήσει ξανά στο σεληνιακό έδαφος (στον Νότιο Πόλο της Σελήνης). 

Μία από τις φωτογραφίες, αποτυπώνει τη Γη να χάνεται πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, όπως καταγράφηκε από το Orion από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου. Πρόκειται για την πρώτη φωτογραφία του πλανήτη μας από αυτή τη συγκεκριμένη οπτική γωνία, προσφέροντας μια διαφορετική εικόνα της θέσης της ανθρωπότητας στο Σύμπαν.

Άλλη φωτογραφία καταγράφει τη στιγμή μιας ολικής έκλειψης, όπως παρατηρήθηκε από σεληνιακή τροχιά στις 6 Απριλίου. Στην εικόνα, η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας ένα θέαμα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν από τόσο μεγάλη απόσταση.

Οι αστροναύτες του Artemis II φωτογράφισαν και τον γαλαξία μας. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή φωτογραφία.

konstadopouloy-stravelakis
Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

wall street 66- new
Οι διεθνείς αγορές «ανασαίνουν» εν αναμονή του ανοίγματος του Ορμούζ: Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα στις μετοχές

peripoliko
Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

matthewperry19082
Η μητριά του Μάθιου Πέρι λέει ότι η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» πρέπει να τιμωρηθεί με τη μέγιστη ποινή

pasok_1510_1920-1080_new
ΠΑΣΟΚ: «Κουβά» θα πάει η «μεγάλη τομή» Μητσοτάκη για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

pikrodafni new
ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

lebanon_iran_new
Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ - Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις

stournaras- livanios- venizelos- saoulidis- new
Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

tempi-trena-sygkrousi
Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

opekepe
«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:31
konstadopouloy-stravelakis
MEDIA

Flashback από το 2008: Κωνσταντοπούλου και Στραβελάκης συγκρούστηκαν για το παραποιημένο βίντεο από τη δολοφονία Γρηγορόπουλου 

wall street 66- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι διεθνείς αγορές «ανασαίνουν» εν αναμονή του ανοίγματος του Ορμούζ: Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα στις μετοχές

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

1 / 3