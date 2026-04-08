Φράγμα Μουζακίου: Πολλές υποσχέσεις, μηδενική πρόοδος

Η περίπτωση του φράγματος Μουζακίου αντικατοπτρίζει την συνολική κυβερνητική αντίληψη όσον αφορά στα υδατικά ζητήματα της Θεσσαλίας, που συνοψίζεται: κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα τάζουμε, μετά το ξεχνάμε, όταν επανέρχεται το πρόβλημα, ξανατάζουμε και μετά το ξαναξεχνάμε.

Αναλυτικά;

Αμέσως μετά τον Ιανό, στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Μουζάκι και εξήγγειλε το ομώνυμο Φράγμα.

Πέρασαν σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς να γίνει το παραμικρό. Ούτε ανάθεση μελέτης, ούτε διάθεση πίστωσης έστω και ένα ευρώ.

Εν τω μεταξύ το 2023 μεσολάβησε ο Daniel με τα γνωστά αποτελέσματα και στις αρχές του 2024 δημιουργήθηκε Επιτροπή για την διεκδίκηση του Φράγματος Μουζακίου. Από ότι αποδείχτηκε έγινε για να μειωθεί η οργή του κόσμου από τις καταστροφές του Daniel, καθώς συνεδρίασε μια φορά και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το Σεπτέμβρη του 2024, πάλι ο πρωθυπουργός από την Νίκαια Λάρισας, εξήγγειλε την ολοκλήρωση σε ένα χρόνο, των μελετών των φραγμάτων Μουζακίου και Πύλης και της διώρυγας για την πλήρωση με φυσική ροή της λίμνης Κάρλας.

Αυτή τη φορά πιστέψαμε ότι επιτέλους κάτι θα γίνει αφού ο πρωθυπουργός έταξε με ξένα κόλλυβα, δηλαδή πληρωμές των μελετών, όχι με κρατικά χρήματα αλλά με μέρος των χρημάτων που διέθεσαν οι τράπεζες για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Ήρθε ο Σεπτέμβρης του 2025, παρήλθε ο εύλογος χρόνος χωρίς να παραδοθούν οι μελέτες, κάναμε όμως υπομονή εκτιμώντας ότι απλά υπάρχει μία καθυστέρηση και σύντομα θα έχουμε καλά νέα.

Έφυγε το 2025 και με το νέο έτος υπεστήκαμε ένα χειμωνιάτικο κρύο ντους. Εκεί που αναμέναμε την ολοκλήρωση των μελετών, όχι μόνο αυτές δεν ολοκληρώθηκαν αλλά μάθαμε ότι δεν ξεκίνησαν καν. Παράλληλα ενημερωθήκαμε ότι διακόπηκε η σύμβαση με τους “Ολλανδούς”, το γραφείο μελετών που θα έκανε τις μελέτες χωρίς να προχωρήσει τίποτε.

Είμαστε λοιπόν εφτά χρόνια μετά, στο απόλυτο μηδέν χωρίς να φαίνεται φως στον ορίζοντα.

Γιατί όμως επιμένουμε για τα Φράγματα (Μουζακίου, Πύλης, Ενιπέα);

Χωρίς αυτά τα φράγματα και δύο μικρότερα στο Καλλίθηρο και Δαφνοσπηλιά είμαστε καταδικασμένοι να πνιγόμαστε όταν θα έχουμε θεομηνίες τύπου Ιανού και Daniel. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει μεγάλη προσπάθεια να αξιοποιήσει τα ψίχουλα που έδωσε η κυβέρνηση – σε σχέση με τις ανάγκες – και ολοκλήρωσε το 85% των καθαρισμών των ποταμών. Τα καθαρισμένα ποτάμια όμως βοηθούν στην αποφυγή πλημμυρών σε συνηθισμένες νεροποντές όχι στους κυκλώνες που πλέον με την κλιματική αλλαγή δημιουργούνται συχνά.

Συμπερασματικά δεν μπορεί και δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Χρειάζεται άμεση σύνταξη των μελετών και χρονοδιάγραμμα γενναίων χρηματοδοτήσεων και για τα φράγματα και για την άρση των εμποδίων εντός των ποταμών, την διεύρυνση των κοιτών και την ανύψωση των αναχωμάτων ώστε οι Θεσσαλοί να απαλλαγούμε από τον συνεχή φόβο των πλημμυρών.

Κλείνοντας θεωρώ ότι για την κατάσταση, η βασική ευθύνη ανήκει στους τέσσερις κυβερνητικούς βουλευτές του Νομού μας αφού λόγω του εκλογικού νόμου καταλαμβάνουν το σύνολο των εδρών και δεν υπάρχει άλλη φωνή που θα πιέσει την κυβέρνηση. Οι βουλευτές αντί να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της διεκδίκησης επωφελούνται από την θεσμική έλλειψη αντίδρασης και εφησυχάζουν σιωπώντας.

*Ο Φώτης Αλεξάκος είναι πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας

