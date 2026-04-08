ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:32
08.04.2026 16:11

Οι διεθνείς αγορές «ανασαίνουν» εν αναμονή του ανοίγματος του Ορμούζ: Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο, άλμα στις μετοχές

Σημάδια εκτόνωσης της πίεσης στις διεθνείς αγορές καταγράφονται τη Μεγάλη Τετάρτη, μετά τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν και τις προσδοκίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ενώ άλμα σημείωσαν οι μετοχές.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχειρία ενώ απέμεναν λιγότερο από δύο ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του προς το Ιράν για να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Είναι τεράστια ανακούφιση να βλέπουμε ότι τελικά έχουμε κατάπαυση πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν», δήλωσε ο Ναμπίλ Μιλάλι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Edmond de Rothschild, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι ο Τραμπ είχε υπολογίσει ότι η περαιτέρω κλιμάκωση θα γυρνούσε μπούμερανγκ.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν άνοδο 4% ύστερα από ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές. Τα futures στη Wall Street έδειχναν άνοιγμα με κέρδη της τάξης του 2,7%-3,5%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε νωρίτερα σήμερα άνοδο 3,6% και οδεύει προς το μεγαλύτερη ημερήσιο άλμα του σε διάστημα ενός έτους, εάν διατηρηθεί η δυναμική αυτή.

Η άνοδος αντικατοπτρίστηκε και στις περιφερειακές αγορές, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται νωρίτερα κατά 4,7%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε άνοδο 2,5%.

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν γρήγορα, με το μπρεντ να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Μπρεντ σημείωσαν πριν από λίγο πτώση 16% στα 91,80 δολάρια, ενώ τα futures για το αμερικανικό αργό κατέγραψαν πτώση 18% στα 92,62 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αγορές μπορούν να ασχοληθούν με τις περίπλοκες λεπτομέρειες αργότερα. Για την ώρα, έχουν το πράσινο φως για να κάνουν ράλι», σχολίασε ο Ματ Σίμπσον, υψηλόβαθμος αναλυτής στην StoneX.

Πέρα από την άμεση ανακούφιση, οι επενδυτές θέλουν να δουν εάν η κατάπαυση πυρός θα οδηγήσει σε μια ευρύτερη επίλυση πριν προχωρήσουν σε μεγάλες κινήσεις.

«Μήπως αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα αναλάβει νέα ρίσκα; Όχι, δεν σημαίνει αυτό», σχολίασε ο Μάρτιν Γουέτον, επικεφαλής στρατηγικής χρηματοπιστωτικών αγορών στη Westpac. «Θα πρέπει να υπάρξει μια ειρήνη με διάρκεια (για να αλλάξουν τα πράγματα). Ο κόσμος δεν αναλαμβάνει στην πραγματικότητα ρίσκο», πρόσθεσε.

Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 4.783 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και ένα μήνα έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων. Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,9% στο 1,1698 δολάριο, στο υψηλότερο επίπεδό του από τις αρχές Μαρτίου, η λίρα σημείωσε άνοδο 1% στο 1,3428 δολάριο, ενώ το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε νωρίτερα σχεδόν 1% έναντι του γεν στα 158,12.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 4,2438%, το χαμηλότερο από τα μέσα Μαρτίου, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς τίτλου υποχώρησε νωρίτερα στο 2,92%.

