ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026
Πάσχα στη Σαντορίνη: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που «μαγεύει» κάθε επισκέπτη (Videos/Photos)

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης με αμέτρητα έθιμα να αναβιώνουν κάθε χρόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τους πιστούς να τιμούν την Ανάσταση του Θεανθρώπου, περνώντας από την πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας στο συναίσθημα της χαράς, της ανάτασης και της λύτρωσης.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και εντυπωσιακά έθιμα στη χώρα μας ζωντανεύει κάθε χρόνο στον Πύργο της Σαντορίνης.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και ιδιαίτερα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, χιλιάδες χειροποίητα φαναράκια τοποθετούνται στα σοκάκια, τα σκαλοπάτια, τους τοίχους και τις στέγες των σπιτιών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.

Μια μοναδική πασχαλινή εμπειρία

Με το που δύσει ο ήλιος, τα φαναράκια ανάβουν ένα-ένα, με μια χρυσαφένια λάμψη να αγκαλιάζει τον Πύργο, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική του χωριού, με το σκηνικό να γίνεται σχεδόν κινηματογραφικό, κάνοντας τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Η κατανυκτική ατμόσφαιρα κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου μέσα στα φωτισμένα καλντερίμια.

Οι ψαλμωδίες, οι ήχοι της καμπάνας και το φως των κεριών δημιουργούν μια ειδυλλιακή ατμόσφαρα και μια μοναδική εμπειρία, που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τη απίστευτη αισθητική του τοπίου.

In Pyrgos Santorini during Easter, the village transforms with thousands of handmade lanterns lighting up the streets and rooftops, creating a magical atmosphere. This Friday and Saturday, there are traditional processions, fireworks, and candlelit celebrations that make it one of the most unique Easter experiences in Greece. 📍Pyrgos,Santorini

Το Μεγάλο Σάββατο, η προσμονή της Ανάστασης συνοδεύεται από ακόμη περισσότερα φώτα, ενώ ολόκληρος ο οικισμός μοιάζει να συμμετέχει σε μια μεγάλη γιορτή ελπίδας και αναγέννησης.

Το θέαμα των φαναριών που απλώνονται σε κάθε γωνιά του χωριού δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό, προσφέροντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς.

Τα τελευταία χρόνια, το πασχαλινό αυτό έθιμο αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι σπεύδουν στο νησί προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά μια από τις πιο ιδιαίτερες πλευρές της ελληνικής παράδοσης.

Παρά τη διεθνή προβολή του, ωστόσο, ο χαρακτήρας του εθίμου παραμένει βαθιά τοπικός, διατηρώντας τόσο την αυθεντικότητα όσο και τη ζεστασιά που χαρίζει σε όποιον το βιώνει.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί Τούρκοι και Αμερικανοί αγαπούν (πολύ) τη Θεσσαλονίκη

Η Σίφνος στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026

Κάρπαθος «όπως Χαβάη»: Απόλυτος προορισμός στην Ευρώπη για αυθεντικές στιγμές χαλάρωσης (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή

ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, αμηχανία σε Ουάσινγκτον - Διέξοδο στον Λίβανο από τα εσωτερικά «πυρά» αναζητά ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις

ΚΑΛΧΑΣ

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΕΛΛΑΔΑ

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

