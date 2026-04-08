Πάσχα στη Σαντορίνη: Το έθιμο με τα χιλιάδες φαναράκια που «μαγεύει» κάθε επισκέπτη (Videos/Photos)

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης με αμέτρητα έθιμα να αναβιώνουν κάθε χρόνο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τους πιστούς να τιμούν την Ανάσταση του Θεανθρώπου, περνώντας από την πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας στο συναίσθημα της χαράς, της ανάτασης και της λύτρωσης.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και εντυπωσιακά έθιμα στη χώρα μας ζωντανεύει κάθε χρόνο στον Πύργο της Σαντορίνης.

Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και ιδιαίτερα, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, χιλιάδες χειροποίητα φαναράκια τοποθετούνται στα σοκάκια, τα σκαλοπάτια, τους τοίχους και τις στέγες των σπιτιών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει κάθε επισκέπτη.

Μια μοναδική πασχαλινή εμπειρία

Με το που δύσει ο ήλιος, τα φαναράκια ανάβουν ένα-ένα, με μια χρυσαφένια λάμψη να αγκαλιάζει τον Πύργο, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική του χωριού, με το σκηνικό να γίνεται σχεδόν κινηματογραφικό, κάνοντας τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Η κατανυκτική ατμόσφαιρα κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου μέσα στα φωτισμένα καλντερίμια.

Οι ψαλμωδίες, οι ήχοι της καμπάνας και το φως των κεριών δημιουργούν μια ειδυλλιακή ατμόσφαρα και μια μοναδική εμπειρία, που συνδυάζει τη θρησκευτική κατάνυξη με τη απίστευτη αισθητική του τοπίου.

@northsantorini In Pyrgos Santorini during Easter, the village transforms with thousands of handmade lanterns lighting up the streets and rooftops, creating a magical atmosphere. This Friday and Saturday, there are traditional processions, fireworks, and candlelit celebrations that make it one of the most unique Easter experiences in Greece. 📍Pyrgos,Santorini ♬ πρωτότυπος ήχος – North.Santorini

Το Μεγάλο Σάββατο, η προσμονή της Ανάστασης συνοδεύεται από ακόμη περισσότερα φώτα, ενώ ολόκληρος ο οικισμός μοιάζει να συμμετέχει σε μια μεγάλη γιορτή ελπίδας και αναγέννησης.

Το θέαμα των φαναριών που απλώνονται σε κάθε γωνιά του χωριού δημιουργεί ένα εντυπωσιακό σκηνικό, προσφέροντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς.

Τα τελευταία χρόνια, το πασχαλινό αυτό έθιμο αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι σπεύδουν στο νησί προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά μια από τις πιο ιδιαίτερες πλευρές της ελληνικής παράδοσης.

Παρά τη διεθνή προβολή του, ωστόσο, ο χαρακτήρας του εθίμου παραμένει βαθιά τοπικός, διατηρώντας τόσο την αυθεντικότητα όσο και τη ζεστασιά που χαρίζει σε όποιον το βιώνει.

