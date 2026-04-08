Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Καλημέρα σας

Δεν έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω τις κυβερνητικές και πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις περί εκλογών το 2027.

Αλλά φοβάμαι ότι οι πρώτοι που δεν πιστεύουν αυτές τις διαβεβαιώσεις είναι οι ίδιοι οι υπουργοί και οι βουλευτές της ΝΔ.

Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι υπουργοί που θα είναι υποψήφιοι βουλευτές – είτε για να επανεκλεγούν, είτε επειδή θα το επιχειρήσουν για πρώτη φορά – θέτουν τα πολιτικά τους γραφεία σε πλήρη λειτουργία με τη διαδικασία περίπου του… επείγοντος.

Το ίδιο και οι βουλευτές, που έτσι κι αλλιώς είναι σε… μόνιμο αναβρασμό.

Το βασικό σενάριο για το οποίο προετοιμάζονται είναι το φθινόπωρο πάντως, όχι ο Ιούνιος.

– Πάντως και χθες ο Γιάννης Στουρνάρας επέμεινε ότι οι πρόωρες εκλογές δεν βοηθούν στην οικονομία και στην ανάγκη σταθερότητας. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, έχοντας και την πολιτική εμπειρία, επανήλθε και έθεσε το θέμα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες. Όπερ σημαίνει ότι τα σενάρια έχουν βάση και πως η αγορά τα ξερκίζει…

Ο Λιβάνιος σε ρόλο Αταμάν και τα… πράσινα «παλτά»

Η ιδέα για τους… ρεπατζήδες, που λέει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, βουλευτές, δεν πέρασε και τόσο καλά σε όσους ανέλυσαν τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και τον διαχωρισμό εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας.

Για την ακρίβεια, η ιδέα να μετατραπεί η Βουλή κάπως σαν… ομάδα μπάσκετ, όπου θα μπαινοβγαίνουν οι βουλευτές ανάλογα με το εάν (και όσο ) γίνονται υπουργοί, δεν ακούστηκε απλά πρόχειρη και κακοαντιγραμμένη (από το γαλλικό σύστημα), αλλά και εκτός ελληνικής πολιτικής λογική – ου μην και γενικά της λογικής.

Την ιδέα για τους επιλαχόντες την χρεώνουν οι γνωρίζοντες στον υπουργό Εσωτερικών, τον Θόδωρο Λιβάνιο, που άλλοι τον λένε… Αταμάν και άλλοι… Μπαρτζώκα, ανάλογα με τις οπαδικές προτιμήσεις.

Βέβαια, ο Λιβάνιος έχει όλο ατυχείς ιδέες, όπως η κατάργηση του β’ γύρου στις δημοτικές εκλογές, αλλά διόλου τον αποθαρρύνει να πλασάρει ό,τι κατεβάζει η κούτρα του και κακώς – πολύ κακώς – το υιοθετούν στο Μαξίμου και το λέει ο πρωθυπουργός.

Πήγανε κάποια «τζιμάνια» Πασόκοι στον Μητσοτάκη, αλλά πήγανε και… «παλτά» όπως φαίνεται…

«Επιπόλαια» και «απόβλητα»

Βλέπετε, με ιδέες σαν αυτές περί ασυμβίβαστης ιδιότητας υπουργού – βουλευτή και πάει λέγοντας, δίνεται ο χώρος και η στέρεη επιχειρηματολογία στον Ευάγγελο Βενιζέλο – και σε άλλους προφανώς, αλλά έχει παραπάνω σημασία η γνώμη του κορυφαίου συνταγματολόγου και έμπειρου πολιτικού – να μιλήσει για «επιπόλαιες αναθεωρητικές ιδέες και απόβλητα της συνταγματικής παραβατικότητας» – δεν θα ήθελα να ήμουν ούτε δίπλα σε αυτόν που έδωσε το σχετικό σημείωμα στον πρωθυπουργό, όταν θα διάβαζε το άρθρο του Βαγγέλη, καθότι είμαι ψυχοπονιάρης και θα στεναχωριόμουν….

Δικογραφίας το ανάγνωσμα

Κι άλλες δικογραφίες έρχονται μετά το Πάσχα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Λέγεται ότι θα περιλαμβάνουν έναν πρώην υπουργό και ίσως έναν βουλευτή, η μία, ενώ οι πληροφορίες για τη δεύτερη επιμένουν – χωρίς να είναι κανείς σίγουρος μέχρι να τη δει – ότι θα αναφέρεται στον Λευτέρη Αυγενάκη. Βέβαια ο βουλευτής Ηρακλείου είχε απαλλαγεί – όπως απαλλάχθηκε τέλος πάντων – το περασμένο καλοκαίρι από την πρώτη δικογραφία που είχε φτάσει στη Βουλή. Μένει να δούμε…

– Βέβαια, ακόμα να ξεπεράσω το γεγονός ότι ο Αυγενάκης είχε τοποθετηθεί προ διμήνου στη θέση του μεταβατικού προέδρου της «Γεωργικής Σχολής Μεσαράς», με την αρχική συναίνεση και του τοπικού ΠΑΣΟΚ (περήφανη Κρήτη με όλα τα χρώματά του να γίνονται ένα)!!! Οι αντιδράσεις τον ώθησαν να παραιτηθεί, αλλά και πάλι οι εντυπώσεις έμειναν…

Μία κεντρική επιτροπή σαν το… Βιλαμπάχο

Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, δέκα μέρες δηλαδή μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ κι ακόμα να ανακοινωθεί η τελική σύνθεση της κεντρικής επιτροπής. Όχι ποιοι εκλέχτηκαν στην κεντρική επιτροπή από το συνέδριο, αλλά την τελική της σύνθεση. Δεν ξέρω αν ακόμα μετράνε και ξαναμετράνε τα κουκιά ή κοσκινίζουν τους «αριστίδηδες».

Αλλά η ιστορία μοιάζει όλο και περισσότερο με το… Βιλαμπάχο – ακόμα τρίβουν!

– Ο Αντώνης Σαουλίδης, ο μοναδικός ίσως κομματικός παράγοντας που διαγράφηκε στα… τουρνικιέ ενός συνεδρίου, δήλωσε χθες την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον αυτός έχει την αξιοπρέπεια να τελειώσει μία σχέση (αυτή με το ΠΑΣΟΚ) με ευθύ τρόπο…

Πασχαλινή αγορά με κίνηση αλλά άδειες τσέπες

Όσο πλησιάζει το Πάσχα, η εικόνα στους δρόμους και τα καταστήματα θυμίζει σιγά σιγά άλλες εποχές, με την κίνηση να αυξάνεται και τον κόσμο να βγαίνει για τα απαραίτητα ψώνια. Ωστόσο, πίσω από τη βιτρίνα της αυξημένης παρουσίας καταναλωτών, τα πρώτα στοιχεία από την αγορά δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Στον κλάδο των τροφίμων, που παραδοσιακά σηκώνει το βάρος των πασχαλινών αγορών, ο τζίρος εμφανίζει σημάδια κάμψης. Σούπερ μάρκετ και κρεοπωλεία βλέπουν μεν περισσότερη κίνηση, αλλά μικρότερα καλάθια και πιο συγκρατημένες αγορές. Οι καταναλωτές δείχνουν να μετρούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ, περιορίζοντας τις ποσότητες και αποφεύγοντας τις όποιες «υπερβολές» τις οποίες πλέον θεωρούν … πολυτέλεια.

Ακόμα πιο δύσκολη είναι η εικόνα στους υπόλοιπους κλάδους. Ένδυση, υπόδηση και διαρκή καταναλωτικά αγαθά κινούνται σε χαμηλές πτήσεις, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για υποτονική ζήτηση και εμφανή διστακτικότητα. Η ακρίβεια που επιμένει και η αβεβαιότητα για το επόμενο διάστημα λειτουργούν ανασταλτικά, φρενάροντας τη διάθεση για αγορές πέρα από τα απολύτως απαραίτητα.

Η πασχαλινή αγορά, κινείται μεν – αλλά χωρίς τον παλιό της παλμό.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει στη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ

Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού – Τσίπρα στα γκάλοπ

Πιο μακριά οι εκλογές, γρίφος με τις «βαριές» περιπτώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ, το μήνυμα Σαμαρά, ο Σιακαντάρης προξενητής της δεξιάς, και η κουζίνα του ΠΑΣΟΚ











