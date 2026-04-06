Με διάγγελμα ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βέρτιγκο με τις άρσεις ασυλίας, ο τυχερός Σχοινάς, πώς έκοψαν τον Καστανίδη και η ανισότητα Καρυστιανού – Τσίπρα στα γκάλοπ  

Καλημέρα και καλή (Μεγάλη) εβδομάδα

Υπάρχει ένα άτυπο μήνυμα, κάπως σαν «κώδικας» στη συμπεριφορά της κυβέρνησης, σχεδόν από τα πρώτα χρόνια της: Όταν τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα, τότε βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης «μπροστά», για να «συμμαζέψει» την κατάσταση.

Δεν αρκεί να είναι ζόρικα, αλλά – προσέξτε τη διαβάθμιση – από πολύ έως παρά πολύ ζόρικα.

Άρα, έτσι, γνωρίζετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νόημα της σημερινής τηλεοπτικής εμφάνισης του πρωθυπουργού για την σκανδαλώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε βέρτιγκο η κυβέρνηση

Από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησαν οι βασικές πληροφορίες της (δεύτερης) δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας φάνηκε ότι η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση.

Εξ ου και έφυγαν οι τρεις υπουργοί, που αναφέρονταν στον φάκελο, άλλαξε ο γραμματέας της ΝΔ και το Μαξίμου διαμήνυσε ότι θα αρθεί η ασυλία για όλους τους βουλευτές, που περιλαμβάνονται στο αίτημα της εισαγγελίας.

Αλλά στην πορεία προέκυψαν δεύτερες σκέψεις και προβληματισμοί, που προήλθαν κυρίως από αντιδράσεις γαλάζιων βουλευτών.

Κι αυτό διότι κατέστη ξεκάθαρο ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται από σοβαρότατες υποθέσεις (κατηγορίες για κακουργήματα) έως απλές παρεμβάσεις συνήθους ρουσφετολογικής πρακτικής.

Αλλά αφού η εισαγγελία ζητά την άρση της ασυλίας για όλους και το Μαξίμου είπε εξ αρχής ότι έτσι θα κινηθεί, παρότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, δύσκολα θα εξαιρέσει κάποιους.

– Επίσης είναι δύσκολο και το θέμα με την προανακριτική που ζητείται για τους Λιβανό και Αραμπατζή. Η μεν πρώην υφυπουργός και νυν βουλευτής ζήτησε να γίνει η επιτροπή, ο δε Λιβανός δεν έδειξε ανάλογη προθυμία. Βλέπετε, έτσι όπως το έχει κάνει η κυβέρνηση (με τη φαεινή ιδέα του Αλιβιζάτου) έχει ουσιαστικά καταργηθεί το στάδιο της προανάκρισης και πάνε όλοι κατευθείαν δικαστικό συμβούλιο. Κανονική… παγίδα δηλαδή, στην οποία έπεσε μόνη της μέσα η κυβέρνηση.

Η θεωρία της… υπονόμευσης από την Κοβέσι

Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός για το αν θα αρθεί η ασυλία για όλους ή για μερικούς, αλλά προκύπτει και ένας δεύτερος στο Μαξίμου: Θα υιοθετήσει επιθετική γραμμή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως λένε κάποιοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι από τις Βρυξέλλες παίζεται πολιτικό παιχνίδι και ότι «η παρέα της Κοβέσι την έχει στημένη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη»;

Ή θα το πάει πιο ήπια, διότι μία τέτοια κόντρα μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα και επίσης να μην «πιάσει» ούτε στην κοινή γνώμη, καθώς η ΝΔ είναι ήδη πολύ εκτεθειμένη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για να ζητάει και τα ρέστα;

Ίδωμεν…

– Πάντως «εκκαθάριση» ψηφοδελτίων θα γίνει, καθώς το κλίμα είναι ιδιαιτέρως βαρύ για κάποιους. Και δεν μιλάμε για τον Καραμανλή και την Παπακώστα μόνο.

Ο «τυχερός» Μαργαρίτης Σχοινάς

Έψαχνε καιρό την ευκαιρία να μπει στην ελληνική πολιτική σκηνή ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Και τελικά τη βρήκε, όπως συνήθως γίνεται στην πολιτική ζωή: Μέσω μίας κρίσης που πλήττει το κόμμα του. Τυχερός δηλαδή, μέσα στην ατυχία της παράταξής του.

Η αλήθεια είναι πως η ΝΔ πάγκο δεν διαθέτει. Και άρα η περίπτωση του πρώην κοινοτικού επιτρόπου προέκυψε και λογικά και αναγκαστικά.

Ο Σχοινάς ήθελε έτσι κι αλλιώς να είναι στην επόμενη βουλή. Με την υπουργοποίησή του διευκολύνεται λοιπόν και η υποψηφιότητά του στη Θεσσαλονίκη, εάν τελικά επιλέξει πράγματι αυτό τον δρόμο.

Ο κομμένος Καστανίδης και ο… περονόσπορος στο πράσινο ψηφοδέλτιο

Ας μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας όμως στο ΠΑΣΟΚ.

Ακόμα δεν μπορούν κάποιοι να πιστέψουν πώς έγινε αυτό με τον Χάρη Καστανίδη στο πρόσφατο συνέδριο: Να ψηφιστεί δηλαδή μία ολόκληρη καταστατική διάταξη, η οποία στόχο είχε να μην είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής, το ιστορικό στέλεχος του Κινήματος.

Βλέπετε, άλλαξε το άρθρο για τις θητείες των βουλευτών. Και κει που από το 2019 ίσχυε ότι το όριο είναι 3 πλήρεις θητείες ή 15 χρόνια – αρχής γενομένης όμως από το 2019 – βάλανε αρχικά πρόβλεψη για 20 χρόνια, αλλά… αναδρομικά!

Μετά είδαν ότι η 20ετία πιάνει τον… Γιώργο Παπανδρέου (και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος όμως δεν είναι βουλευτής και είναι αμφίβολο εάν θέλει να είναι ξανά) και τρέχανε να διορθώσουν την αστοχία.

Και έβαλαν… εξαίρεση για όσους έχουν διατελέσει πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Ο Καστανίδης δεν έχει διατελέσει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έτσι κόπηκε από τα ψηφοδέλτια. Σιγά που θα τον αφήνανε…

– Στη Θεσσαλονίκη έχει πέσει περονόσπορος στο ψηφοδέλτιο του 2023: Ο Καστανίδης έξω, ο Σαουλίδης κόπηκε κι από σύνεδρος λόγω του βιβλίου Τσίπρα, ο Μαγκριώτης δήλωσε δεν θα είναι ξανά, η Δαλαμπούρα αντιμετωπίζεται από κάποιους προεδρικούς με καχυποψία. Αυτοί ήταν οι τέσσερις πρώτοι σε σταυρούς στις προηγούμενες εκλογές. Κάπως πρέπει να ανοίξει… χώρος σε Θρασκιά και Παππά, μάλλον…

Η Καρυστιανού στα γκάλοπ – και ο Τσίπρας κύριε;

Η ανακοίνωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι ξεκινάει να κάνει κόμμα ενδέχεται να μπερδέψει τις εταιρείες γκάλοπ, μέχρι να το ιδρύσει και επίσημα: Θα την μετρούν στις έρευνες ή όχι; Και επειδή μάλλον θα την μετρούν κάποιες εταιρείες, το ερώτημα έχει και… ουρά: Τι θα σημαίνει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του οποίου πάει για Σεπτέμβριο; Υπάρχει η περίπτωση να μαζέψει η Καρυστιανού σημαντικό κομμάτι από την κοινωνική δυσαρέσκεια και να καθιερωθεί, στερώντας μία δυναμική από τον πρώην πρωθυπουργό;

ΒΟΑΚ: Με το ρολόι αντίπαλο

Ο χρόνος τελειώνει, αλλά το έργο μοιάζει να ξεκινά τώρα. Στον ΒΟΑΚ, εκεί όπου θα έπρεπε να έχουν λυθεί τα βασικά, το Δημόσιο αναζητά ακόμη εκτιμητές για τις απαλλοτριώσεις, σχεδόν έναν χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Με την προθεσμία για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να πλησιάζει επικίνδυνα, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Από τα 13 υποτμήματα του έργου, απαλλοτριώσεις έχουν προχωρήσει μόλις στα 9, ενώ η διαδικασία αποζημιώσεων βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια.

Και ενώ ο χρόνος πιέζει, το υπουργείο επιλέγει μια πιο «κλειστή» διαδικασία, καλώντας συγκεκριμένους φορείς να καταθέσουν προσφορές για τις εκτιμήσεις των ακινήτων. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει στη διάθεσή του έναν χρόνο για να ολοκληρώσει τη δουλειά — χρονικό διάστημα που δύσκολα συμβαδίζει με τα ασφυκτικά περιθώρια του έργου.

Το αποτέλεσμα αυτών των καθυστερήσεων είναι ήδη ορατό. Στο τμήμα Νεάπολη–Άγιος Νικόλαος, που υλοποιείται ως δημόσιο έργο, χάθηκαν 38 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω αδυναμίας έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων.

Και όσο οι διαδικασίες «σέρνονται», το ερώτημα παραμένει: θα προλάβει το έργο τις προθεσμίες ή θα συνεχίσει να χάνει χρόνο – και χρήμα;

