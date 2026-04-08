Στρατηγική συμφωνία THEON – RHEINMETALL για την ανάπτυξη και προμήθεια του συστήματος PHYLAX

Η THEON SENSORS, θυγατρική της THEON INTERNATIONAL Plc (THEON), υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με τη Rheinmetall Electronics GmbH (RHEINMETALL) για την ανάπτυξη, πιστοποίηση και προμήθεια ενός σταθεροποιημένου ηλεκτροπτικού συστήματος, βασισμένο στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία PHYLAX της THEON, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην επέκταση της εταιρίας σε προηγμένες ηλεκτροπτικές λύσεις για σύγχρονα οχήματα μάχης.

Η RHEINMETALL, ένας εκ των μεγαλύτερων αμυντικών ομίλων στην Ευρώπη και πάροχος ολοκληρωμένων συστημάτων με σημαντική εμπειρία στα ηλεκτροπτικά συστήματα για οχήματα, επέλεξε τη THEON και το σύστημα PHYLAX στο πλαίσιο των συμπαγών, ελαφρών τηλεχειριζόμενων πυργίσκων εξοπλισμένων με πυροβόλο μεσαίου διαμετρήματος 25 χιλ της RHEINMETALL που χρησιμοποιούν το σταθεροποιημένο διπλού άξονα ηλεκτροπτικό σύστημα σκόπευσης SEOSS 210P. Οι πυργίσκοι αυτοί προορίζονται για λύσεις σύγχρονων χερσαίων πλατφορμών.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη θεμελίωση μιας διαρκούς βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών. Η συνεργασία αντανακλά την προσέγγιση της RHEINMETALL στην ενσωμάτωση συστημάτων, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της σε πλατφόρμες και συστήματα ελέγχου πυρός με υποσυστήματα υψηλών επιδόσεων από εξειδικευμένους ευρωπαίους προμηθευτές, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση μιας ανθεκτικής και διαλειτουργικής ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δοκιμών, οι οποίες εξελίσσονται σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα αναμένεται να περάσει στην παραγωγή, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του PHYLAX στο σύστημα ελέγχου πυρός του αναγνωριστικού οχήματος Luchs 2, με αρχική αξία σύμβασης άνω των €40 εκατ. για την παραγωγή αρκετών εκατοντάδων συστημάτων, ενώ προβλέπεται δυνατότητα για πρόσθετες ποσότητες, καθώς το σύστημα PHYLAX ενσωματώνεται σταδιακά σε ολοένα και περισσότερα οχήματα και σε προγράμματα πυργίσκων.

Το PHYLAX είναι ένα συμπαγές, σταθεροποιημένο ηλεκτροπτικό σύστημα, σχεδιασμένο να ενισχύει την επίγνωση της τακτικής κατάστασης, τις δυνατότητες αναγνώρισης και την ικανότητα εντοπισμού στόχων για οχήματα μάχης.

Το σύστημα ενσωματώνει κάμερα ημέρας υψηλής ευκρίνειας, θερμική κάμερα (MWIR) και αποστασιόμετρο λέιζερ ασφαλές για τα μάτια, σε μια συμπαγή και ελαφριά αρχιτεκτονική, βελτιστοποιημένη για ενσωμάτωση σε μη επανδρωμένους πυργίσκους και τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη THEON, καθώς η εταιρία επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της πέρα από τα διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα νυχτερινής όρασης, στον τομέα των σταθεροποιημένων ηλεκτροπτικών λύσεων που εγκαθίστανται επί οχημάτων.

Η ζήτηση για προηγμένα ηλεκτροπτικά συστήματα αισθητήρων που εξοπλίζουν τεθωρακισμένα οχήματα, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις διεθνώς, επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες επιτήρησης και εντοπισμού στόχων στο πεδίο μάχης.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και CEO της THEON, δήλωσε: «Η σύμβαση αυτή αποτελεί απόδειξη της σχεδιαστικής, αναπτυξιακής και βιομηχανικής ικανότητας της THEON στον τομέα των οπτρονικών συστημάτων για πλατφόρμες, η οποία κατέστη εμφανής νωρίτερα από τον αρχικό μας προγραμματισμό. Οι προσπάθειες αυτές επιταχύνθηκαν μέσω των στοχευμένων επενδύσεών μας στις εταιρίες ShockEOS και Kappa Optronics, με στόχο την αποτελεσματική συνδυασμένη αξιοποίηση εσωτερικής και εξωτερικής τεχνογνωσίας στον τομέα της σχεδίασης και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μέσω της εξαιρετικής μας ομάδας Business Development. Ο συνδυασμός αυτός αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω προοπτικές, και η παρούσα σύμβαση αποτελεί το πρώτο βήμα ανάμεσα στις πολλές ευκαιρίες που η THEON επιδιώκει σε παγκόσμιο επίπεδο».

Για την προώθηση των φιλόδοξων σχεδίων της, τα οποία ήδη αρχίζουν να υλοποιούνται, η THEON έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός νέου κτηρίου παραγωγικής εγκατάστασης στο Κορωπί, το 3ο κατά σειρά εργοστάσιο, που προορίζεται για την παραγωγή του PHYLAX καθώς και άλλων προϊόντων προς εγκατάσταση σε πλατφόρμες.

Το νέο αυτό κτήριο αναμένεται να είναι έτοιμο έως το Β’ τρίμηνο του 2027, ώστε να καλύψει τις προβλεπόμενες ανάγκες για αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα. Το έργο αναμένεται να κοστίσει περίπου €10 εκατ. και έχει ήδη ενταχθεί στον προγραμματισμό επενδύσεων για την περίοδο 2026–2027.

Ο Philippe Mennicken, Deputy CEO και Business Development Director της THEON, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη THEON, καθώς εισερχόμαστε σε ένα νέο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα προηγμένων ηλεκτροπτικών συστημάτων για χερσαίες πλατφόρμες. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τη Rheinmetall Electronics, έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο ηγέτη στα σταθεροποιημένα ηλεκτροπτικά συστήματα και στα συστήματα ελέγχου πυρός για τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς και μία από τις πλέον διακεκριμένες εταιρίες αμυντικής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Aνυπομονούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με τη Rheinmetall Electronics, ως αξιόπιστος εταίρος σε καίρια προγράμματα όπως το IdZ, καθώς και στον τομέα της ανάπτυξης πλατφορμών οχημάτων σε συνεργασία με έναν κορυφαίο παγκόσμιο κατασκευαστή οχημάτων στην Ευρώπη.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι, σε συνεργασία με τη Rheinmetall Electronics, θα στηρίξουμε αποτελεσματικά τα μελλοντικά προγράμματα οχημάτων μέσω της λύσης PHYLAX. Η επιτυχία αυτή καταδεικνύει τη δυνατότητα της THEON να διακριθεί δυναμικά στον συγκεκριμένο τομέα, τη θεωρούμε ωστόσο μόνο ως αφετηρία για περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς επιδιώκουμε νέες ευκαιρίες όπου το PHYLAX, οι σειρές προϊόντων TALOS/TRITON και το χαρτοφυλάκιο της KAPPA παρουσιάζουν ισχυρή συνάφεια και προστιθέμενη αξία».

Ο Timo HAAS, CEO Division Digital Systems της RHEINMETALL και ο Κρίστιαν ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ, Ιδρυτής και CEO της THEON, υπογράφουν τη συμφωνία παρουσία του Dr. Christian MARTENS, CEO Business Unit Integrated Electronic Systems της RHEINMETALL (αριστερά), και του Philippe MENNICKEN, Deputy CEO και Business Development Director της THEON (δεξιά).

Το PHYLAX

Το νέο 3ο εργοστάσιο στο Κορωπί (μακέτα)

Διαβάστε επίσης:

