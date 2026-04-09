Μπλέ Κέδρος: Νέα επένδυση ακινήτου και τουριστικά projects ενισχύουν δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της

Την απόκτηση νέου ακινήτου στην Αθήνα ανακοίνωσε η Μπλέ Κέδρος ΑΕΕΑΠ, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό της αποτύπωμα στην αγορά ακινήτων. Πρόκειται για οικοδομή επί της οδού Ερνέστου Εμπράρ 43, στην περιοχή των Ελληνορώσων, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και τρεις ορόφους, συνολικής επιφάνειας 496 τ.μ., σε οικόπεδο 346 τ.μ.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 695.000 ευρώ και καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Με τη νέα αυτή προσθήκη, το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αριθμεί πλέον 43 ακίνητα, συνολικής αποτίμησης που ξεπερνά τα 110,9 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία εντείνει την επενδυτική της δραστηριότητα και στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου γραφείων σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Το ακίνητο αφορά οκταώροφο κτίσμα με δώμα, συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.032 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε οικόπεδο περίπου 289 τ.μ.

Η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει ήδη εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ξενοδοχείο θα διαθέτει 52 δωμάτια, ενώ στο ισόγειο θα λειτουργήσει κατάστημα της Coco-Mat, ακολουθώντας το μοντέλο υφιστάμενων μονάδων της εταιρείας. Η νέα μονάδα θα λειτουργήσει υπό την επωνυμία Coco-Mat Du Nord.

Η επένδυση εντάσσεται σε συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 50 ετών, η οποία υπεγράφη τον Αύγουστο του 2024 με το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το έργο προβλέπει επίσης τη δημιουργία εμπορικών χρήσεων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να εκτιμάται σε 2,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά τον σχεδιασμό νέων τουριστικών αναπτύξεων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Στη Μονεμβασιά, δρομολογείται η κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων, συνοδευόμενης από 58 τουριστικές κατοικίες, στη θέση «Ξιφιάς». Η επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ, με το ξενοδοχείο να καταλαμβάνει επιφάνεια 2.350 τ.μ. και τις κατοικίες να αναπτύσσονται σε συνολική δόμηση 7.100 τ.μ.

Ταυτόχρονα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία για την ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού καταλύματος στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα, στο Ρίο. Το project περιλαμβάνει ξενοδοχείο και κατοικίες, με το συνολικό ύψος της επένδυσης να εκτιμάται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική της Μπλέ Κέδρος αποτυπώνει τη σαφή στόχευση της εταιρείας στην ενίσχυση της παρουσίας της τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και στον τουριστικό τομέα, αξιοποιώντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε κομβικές περιοχές της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

