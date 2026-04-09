ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:16
09.04.2026 09:26

Conference League: Αποτέλεσμα πρόκρισης ψάχνει η ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο

Η ΑΕΚ για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα συμμετέχει σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης καθώς σήμερα (9/4, 19:45) αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Βαγέκας, ένα από τα προάστια της Μαδρίτης, για το Conference League

Έχουν περάσει 28 χρόνια (1998) από τότε που οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν «μια ανάσα» από τον ημιτελικό του -τότε- κυπέλλου Κυπελλούχων. Τότε που ο Ντέμης Νικολαϊδης είδε τον αμυντικό της Λοκομοτίβ Μόσχας να αποκρούει στο 90΄  πάνω στη γραμμή το πλασέ που θα έδινε την πρόκριση στους «4». Μία φορά τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ να φτάσει εκεί, το 1977, όταν έπαιξε με τη Γιουβέντους στους ημιτελικούς του κυπέλλου UEFA. Δηλαδή σχεδόν μισό αιώνα πριν…

Στο πρώτο ματς εναντίον της Βαγεκάνο η ελληνική ομάδα θα έχει απέναντί της και μία αρνητική παράδοση που την θέλει να έχει 7 ήττες και 2 ισοπαλίες στους αγώνες της επί ισπανικού εδάφους. Σε νοκ άουτ δεν έχει καταφέρει ποτέ να αποκλείσει αντίπαλο από την ιβηρική χώρα. 

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενόψει του αγώνα που θα διευθύνει ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιάν.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Βαλεντίν, Λόπεθ, Αχομάτς, Γκαρθία, Ντε Φρούτος, Αλεμάο 

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

Διαβάστε επίσης:

Champions League: «Διπλό» τετράδας για Ατλέτικο, 2-0 στην Μπαρτσελόνα – Αβαντάζ και για Παρί, νίκησε με το ίδιο σκορ τη Λίβερπουλ στο Παρίσι

Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαιρνε τη φανέλα του Πελέ – «Δεν την έπλυνα ποτέ» (video)

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η οργή για τα ποσά που ζητάει ο ΣΕΓΑΣ για συμμετοχή συνεχίζεται – ΑμεΑ πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να τρέξουν

Χωρίς κατηγορία

NETFLIX: Έξυπνη κίνηση της πλατφόρμας η νέα υπηρεσία «Playground» με περιεχόμενο μόνον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις

LIFESTYLE

Κίλιαν Μέρφι: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ

ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα – Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

ΕΛΛΑΔΑ

Η επιστροφή του Artemis ΙΙ στη Γη είναι η πιο επικίνδυνη φάση της αποστολής – Πώς θα γίνει

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

