search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

H Κάγια Κάλας «καρφώνει» Τουρκία σε απάντηση προς Φαραντούρη

kaja-kallas_2711_1460-820_new

Τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκική NAVTEΧ στο Αιγαίο ζήτησε από την Ύπατη εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Και η Κάλας ήταν καταπέλτης για την Άγκυρα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά ότι οι Τουρκικές «γενικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας, αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα».

Και πρόσθεσε ότι «η Τουρκία οφείλει να αποφεύγει τις απειλές και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών […] καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ιδίως τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Λογικό να ενθουσιαστεί από την απάντηση ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και να δηλώσει ότι «η διατύπωση αυτή είναι κόλαφος για την τουρκική αναθεωρητική πρακτική και ταυτόχρονα ξεκάθαρη ευρωπαϊκή επιβεβαίωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amea-marathonios

NETFLIX PLAYGROUND 3
Χωρίς κατηγορία

Cillian-Murphy-new
LIFESTYLE

EORTASTIKO_PASXA
ΕΛΛΑΔΑ

ARTEMIS ii new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

xristoforos-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

epistimonas nasa nekros – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

amea-marathonios

NETFLIX PLAYGROUND 3
Cillian-Murphy-new
1 / 3