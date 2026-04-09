H Κάγια Κάλας «καρφώνει» Τουρκία σε απάντηση προς Φαραντούρη

Τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκική NAVTEΧ στο Αιγαίο ζήτησε από την Ύπατη εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Και η Κάλας ήταν καταπέλτης για την Άγκυρα: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ρητά ότι οι Τουρκικές «γενικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας, αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα».

Και πρόσθεσε ότι «η Τουρκία οφείλει να αποφεύγει τις απειλές και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών […] καθώς και όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, μεταξύ άλλων και το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ιδίως τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Λογικό να ενθουσιαστεί από την απάντηση ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και να δηλώσει ότι «η διατύπωση αυτή είναι κόλαφος για την τουρκική αναθεωρητική πρακτική και ταυτόχρονα ξεκάθαρη ευρωπαϊκή επιβεβαίωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων».

🚨 Απάντηση Κ. Κάλλας σε Φαραντούρη για τουρκική NAVTEX:



➡️ Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα προς την ελληνική κυβέρνηση, συνιστά η απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου 🇪🇺 για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, στην ερώτηση που κατέθεσα στις 29 Ιανουαρίου 2026 σχετικά… — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) April 8, 2026

