ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 18:13
08.04.2026 18:02

Κοντιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι επιλογές της κυβέρνησης είναι παραίτηση βουλευτών ή προκήρυξη εκλογών

Xenofon-Kodiadis

Tις επιλογές της κυβέρνησης ανέλυσε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου Ξενοφών Κοντιάδης, με φόντο τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δύο επιλογές: να παρατηθούν οι εμπλεκόμενοι από από το αξίωμά τους ή να διάλυθεί η Βουλή και την προκηρυχθούν άμεσα εκλογές.

«Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι πλέον διάτρητη. Ορθότερη θεσμικά λύση είναι η παραίτηση της Κυβέρνησης και η προκήρυξη εκλογών», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης τονίζει ότι οι εμπλεκόμενοι στη δικογραφία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση, δεδομένου ότι αν άρουν την εμπιστοσύνη τους χάνει την πλειοψηφία.

 «Αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση διαθέτει την εμπιστοσύνη της Βουλής χάρη στην στήριξη και την ψήφο βουλευτών, περίπου 15 αλλά όπως πληροφορούμαστε έπεται συνέχεια, που κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων αναμένεται η άρση της βουλευτικής ασυλίας προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση των υποθέσεων από τις δικαστικές αρχές. Χωρίς τη στήριξη των διωκόμενων βουλευτών η Κυβέρνηση χάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής και οδηγείται σε παραίτηση». 

«Αυτό συνεπάγεται ότι οι εν λόγω βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να “πιέσουν” τον πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση. Ήδη μάλιστα διαπιστώνουμε ότι από την πλευρά μελών της Κυβέρνησης επιχειρείται με γενικολογίες ή έμμεσες μομφές να αποδομηθούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για μία πρωτοφανή θεσμική ανωμαλία που επηρεάζει τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος και τη διακυβέρνηση της χώρας, πλαγίως μάλιστα και το έργο της δικαστικής εξουσίας». 

«Μόνες ενδεδειγμένες λύσεις είναι κατά τη γνώμη μου είτε η παραίτηση των βουλευτών αυτών από το αξίωμά τους είτε η άμεση διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών», καταλήγει.

