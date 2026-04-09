ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:16
09.04.2026 08:54

Και η Μαρέβα υπέρ του age ban

09.04.2026 08:54
mareva mitsotaki 77- new

Με ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, τάχθηκε υπέρ της απόφασης της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media.

Mάλιστα, χαρακτηρίζει το μέτρο ως το «πρώτο βήμα», προσθέτοντας ότι «χρειάζεται συλλογική δράση! Από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο. Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους».

Αναλυτικά, έγραψε ότι «σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Εδώ και δύο χρόνια, λαμβάνω από εσάς – γονείς και δασκάλους – ασταμάτητα μηνύματα για την εθιστική σχέση των παιδιών σας με τα κινητά .

Μοιράζεστε μαζί μου τις ανησυχίες και την απόγνωσή σας. Η πολιτεία σήμερα ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 15. Αυτό, όμως, είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Χρειάζεται συλλογική δράση! Από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο. Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους».

amea-marathonios
NETFLIX PLAYGROUND 3
Cillian-Murphy-new
EORTASTIKO_PASXA
ARTEMIS ii new
tempi-trena-sygkrousi
pikrodafni new
xristoforos-kypros
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
epistimonas nasa nekros – new
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:15
amea-marathonios
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Η οργή για τα ποσά που ζητάει ο ΣΕΓΑΣ για συμμετοχή συνεχίζεται – ΑμεΑ πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να τρέξουν

NETFLIX PLAYGROUND 3
Χωρίς κατηγορία

NETFLIX: Έξυπνη κίνηση της πλατφόρμας η νέα υπηρεσία «Playground» με περιεχόμενο μόνον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις

Cillian-Murphy-new
LIFESTYLE

Κίλιαν Μέρφι: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Αθήνα για την ταινία του Ντάμιεν Σαζέλ

