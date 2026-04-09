Και η Μαρέβα υπέρ του age ban

Με ανάρτησή της στο Instagram, η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη, τάχθηκε υπέρ της απόφασης της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα social media.

Mάλιστα, χαρακτηρίζει το μέτρο ως το «πρώτο βήμα», προσθέτοντας ότι «χρειάζεται συλλογική δράση! Από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο. Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους».

Αναλυτικά, έγραψε ότι «σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Εδώ και δύο χρόνια, λαμβάνω από εσάς – γονείς και δασκάλους – ασταμάτητα μηνύματα για την εθιστική σχέση των παιδιών σας με τα κινητά .

Μοιράζεστε μαζί μου τις ανησυχίες και την απόγνωσή σας. Η πολιτεία σήμερα ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για τα παιδιά κάτω των 15. Αυτό, όμως, είναι μόνο το πρώτο βήμα.

Χρειάζεται συλλογική δράση! Από τους γονείς, τους δασκάλους, από όλους μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τον εθιστικό αλγόριθμο. Να τους δώσουμε πίσω το δικαίωμα να διεκδικήσουν την παιδικότητα τους».

