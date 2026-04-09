ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 10:16
ΕΛΛΑΔΑ

09.04.2026 08:31

Νίκαια: Συνελήφθη 42χρονος για απάτες πάνω από 375.000 ευρώ – Τα κρυπτονομίσματα και οι «επενδύσεις»

Με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων, 42χρονος Έλληνας εξαπατούσε πολίτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 376.000 ευρώ.

Ο άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της 6ης Απριλίου 2026 στη Νίκαια από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής της ΓΑΔΑ, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2019, δρούσε μαζί με συνεργό του, πείθοντας τα θύματά του να επενδύσουν χρήματα σε υποτιθέμενες ευκαιρίες στην αγορά κρυπτονομισμάτων.

Συνολικά, φέρεται να εμπλέκεται σε 27 περιπτώσεις απάτης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

