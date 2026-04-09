Ο γ.γ. του υπ. Άμυνας Αντώνης Οικονόμου αναγορεύτηκε σε Αρχιπλοίαρχο επί τιμή (Photos)

Σε μια συγκινητική τελετή τη Μ. Τετάρτη στο Πεντάγωνο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Άμυνας, Αντώνης Οικονόμου, τιμήθηκε με τον τίτλο του Αρχιπλοιάρχου επί τιμή.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στενός συνεργάτη του κ. Οικονόμου, καθώς και όλοι οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και των τριών Σωμάτων όπλων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη μακρά πορεία του στο υπουργείο, η οποία ξεκίνησε το 2012 όταν ανέλαβε ως ειδικός γραμματέας, και συνεχίστηκε με τη θέση του γενικού γραμματέα. Με σπουδές στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Χαϊδελβέργη, μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους τη μεγαλύτερη προσωπική του επιτυχία στον ρόλο αυτό.

Η άγνωστη ιστορία των διαπραγματεύσεων για τα υποβρύχια 214

«Με μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχθηκα τον τίτλο του επίτιμου Αρχιπλοιάρχου. Η πρωτοβουλία προήλθε από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού την περίοδο 2013-14 επί Αρχηγίας του Ευάγγελου Αποστολάκη σε αναγνώριση της συμβολής μου για την απόκτηση των 4 υποβρυχίων τύπου 214», είπε αρχικά.

Ο κ. Οικονόμου θυμήθηκε τις δύσκολες στιγμές και τις προσωπικές θυσίες που απαιτήθηκαν για να επιτευχθεί η συμφωνία. Όπως παραδέχθηκε: «Δυστυχώς ήμουν τελείως μόνος γιατί όλοι φοβόντουσαν τη φυλακή, όπως μου έλεγαν – υπήρχαν και σχετικά δημοσιεύματα εκείνη την εποχή». Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να μειώσει την τιμή για τα 4 υποβρύχια τύπου 214, καθώς και για τις 4 πυραυλακάτους, επισημαίνοντας: «Το βασικό είναι ότι κατάφερα να ρίξω την τιμή για τα 4 υποβρύχια 214 για τα οποία το 2020 στην κρίση περηφανευόμασταν, καθώς και τις 4 πυραυλακάτους, μόνος μου τελείως».

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, ο Αντώνης Οικονόμου περιέγραψε: «Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2012 που πήγαμε στο υπουργείο ήρθε αμέσως η εταιρεία του SAFA και μας ζήτησαν 150 εκατομμύρια για να τελειώσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα 4 υποβρύχια. Θυμίζω ότι το υπόλοιπο συμβατικό επίσημο χρέος στους Γερμανούς και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά ήταν μόνο 75 εκατομμύρια. Η άλλη πλευρά ισχυριζόταν συνέχεια ότι τα χρήματα ήταν παραπάνω και για να τελειώσουν ζητούσαν τα διπλάσια. Κάποια στιγμή έφτασαν και στα 300 (!) εκατομμύρια με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνουν πολλές νέες εργασίες. Ευτυχώς, το Πολεμικό Ναυτικό τα αντέκρουσε υπεύθυνα!».

