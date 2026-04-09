Πασχαλινά τσουρέκια με τα αρώματα της παράδοσης

Το παραδοσιακό γλυκό ψωμί του Πάσχα, αφράτο και λαχταριστό, πλέκεται συνήθως με 3 κορδόνια που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και κατά το ψήσιμό του εκπέμπει αρώματα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις οσφρητικές αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων. Σύμφωνα με την παράδοση ζυμώνεται και ψήνεται το Μεγάλο Σάββατο, ή και νωρίτερα αλλά η κατανάλωσή του μπορεί να ξεκινήσει από την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα.

Υλικά για τη Συνταγή

Για το προζύμι

2 φακελάκια ξηρή μαγιά στιγμής

1/2 φλιτζάνι χλιαρό νερό (40ο C)

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική

Για το τσουρέκι

1 φλιτζάνι βούτυρο, πολύ μαλακό

1 1/4 φλιτζανιού ζάχαρη

6 αυγά

1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό

2 κουταλιές της σούπας σπόρους κύμινου (προαιρετικά)

1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι σκόνη

1/4 κουταλάκι του γλυκού μαστίχα σκόνη

1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ

6 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για τσουρέκια

1 κρόκο αυγού, χτυπημένο με 1 κουταλιά της σούπας γάλα ή νερό, για επάλειψη

Για το στόλισμα

Φιλέ αμύγδαλο ή σουσάμι

Μερικά βαμμένα κόκκινα αυγά

Εκτέλεση

1. Σε ένα μικρό μπολ διαλύστε τη μαγιά σε χλιαρό νερό, ανακατέψτε το 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και αφήστε στην άκρη το πρόχειρο αυτό προζύμι για 15 λεπτά, μέχρι να αφρίσει και να φουσκώσει.

2. Σε ξεχωριστό μπολ χτυπήστε το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν κρέμα.

Προσθέστε τα αυγά και χτυπήστε καλά να ενσωματωθούν κι αυτά. Ρίξτε το γάλα, το προζύμι, τους σπόρους κύμινο, τη μαστίχα, το μαχλέπι και το αλάτι ανακατεύοντάς τα κι αυτά καλά.

3. Κοσκινίστε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ, κάντε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίξτε το παραπάνω μίγμα με τα χτυπημένα αυγά. Ανακατέψτε και στη συνέχεια ζυμώστε με τα χέρια σας για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να έχετε μια λεία ζύμη. Τοποθετήστε την σε ένα μεγάλο λαδωμένο μπολ, σκεπάστε με μεβράνη και τοποθετήστε σε ζεστό μέρος (μακριά από ρεύματα αέρα) για μερικές ώρες μέχρι να διπλασιαστεί.

4. Ξεφουσκώστε τη ζύμη και χωρίστε σε 4 μπάλες, χωρίζοντας ξανά την κάθε μπάλα σε 3 μερίδες, τις οποίες θα κυλήσετε σε κορδόνια. Πλέξτε σε κοτσίδες τα 3 κομμάτια τσιμπήστε τις άκρες μαζί και κρύψτε τις από κάτω.

5. Τοποθετήστε τα πλεγμένα τσουρέκια σε ταψί που έχετε στρώσει με αντικολλητικό χαρτί, με λίγη απόσταση μεταξύ τους. Γλασάρετε τις πλεξίδες με το χτυπημένο αυγό και αν επιθυμείτε πασπαλίστε με σουσάμι ή αμύγδαλο.

6. Αφήστε να φουσκώσουν ξανά σε ζεστό μέρος για περίπου 30 ή 40 λεπτά, ή μέχρι να διπλασιαστούν σε μέγεθος.

7. Ψήστε στους 180ο C για 25 λεπτά περίπου, ή μέχρι να ροδίσουν. Μόλις τα βγάλετε από το φούρνο, όπως είναι ζεστά, βυθίστε τα βαμμένα κόκκινα αυγά και αφήστε τα έτσι να κρυώσουν και να σταθεροποιηθούν.

Διαβάστε επίσης:

Πασχαλινά μπισκοτένια αρνάκια με κραμπλ

Ταχινοσαλάτα από το Διδυμότειχο

Νηστίσιμα palmiers (σφολιατίνια), σε σχήμα πεταλούδας