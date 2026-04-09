Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 15χρονο για να του πάρουν την αθλητική μπλούζα που φορούσε

Σε δύο συλλήψεις για επίθεση με οπαδικο υπόβαθρο προχώρησαν οι αρχές, μετά την καταγγελία 15χρονου ότι του επιτέθηκαν δύο άτομα για να του πάρουν την μπλούζα με τα διακριτικά της ομάδας που φορούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, όπου 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από συνομήλικό του κι έναν 20χρονο, οι οποίοι του αφαίρεσαν μπλούζα με διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Οι δυο καταγγελλόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί Αθλητισμού. Επιπλέον συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου -εκ των φερόμενων δραστών, για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, ενώ ο 15χρονος καταγγέλλων κατέθεσε πως δέχθηκε σφαλιάρα στο πρόσωπο.

