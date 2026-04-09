ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:11
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

09.04.2026 10:16

Θολώνει ξανά το μήνυμα το ΠΑΣΟΚ: Ο Πανούσης έχει τη φαεινή ιδέα για κυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα – γιατί όχι Καρυστιανού;

Πάει να τα μπερδέψει πάλι το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις μετεκλογικές του συνεργασίες και αν μπορεί να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ.

Μπορεί να προηγήθηκε ένα συνέδριο, το οποίο παραλίγο να τιναχθεί στον αέρα με την άρνηση κάποιων να… αρνηθούν τη ΝΔ. Μπορεί να λήφθηκε τελικά μία ομόφωνη απόφαση, που ξεκαθαρίζει το θέμα. Μπορεί το συνέδριο να έβγαλε ένα ενωτικό και ισχυρό μήνυμα, που συμβάλει στην δημοσκοπική άνοδο του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά κάποιοι στον χαβά τους, για να μην πούμε… τα παιδία παίζει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής ελαφρότητας ο Γιάννης Πανούσης, ο οποίος μετά την… υπουργική του βόλτα στην «πρώτη φορά αριστερά», εντάχθηκε στη «διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ».

Και με δηλώσεις του τα έκανε μαντάρα, προκαλώντας μάλλον τη Χαριλάου να ασχοληθεί και μαζί του και με όσους λένε κι από μία άποψη, που δεν έχει σχέση με το συνέδριο.

Ο Πανούσης λοιπόν, αφού πιέστηκε και ξεκαθάρισε ότι οι δυο τους μόνο – ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – δεν πρόκειται να συνεργαστούν, κατέθεσε δύο εκδοχές των πολιτικών εξελίξεων, υιοθετώντας τη ρητορική της ΝΔ περί «αδιεξόδου», βάζοντας τη γαλαζοπράσινη συνεργασία από το παράθυρο.

Εάν δεν προκύψει κυβέρνηση και μετά τις δεύτερες εκλογές, είπε, τότε τα σενάρια είναι να συνεργαστούν το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Τα δύο πρώτα κόμματα, εκτίμησε ότι θα είναι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ ή και αντίστροφα. Και άρα μένει να δούμε ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα, κατά τον συλλογισμό του.

Μόνο που τρίτο κόμμα μπορεί να είναι ο Τσίπρας (ο οποίος αποκλείεται να ενδιαφερθεί) ή… η Καρυστιανού. Ονόματα δεν είπε ο Πανούσης για το ενδεχόμενο τρίτο κόμμα, αλλά αφού του αρέσουν οι υπολογισμοί στο κομπιούτερ και στο… AI, πρέπει να αναγνωρίσει και αυτό το σενάριο.

Διαφορετικά, σύμφωνα με την ανάλυσή του, μπορεί να γίνει «κυβέρνηση ειδικού σκοπού» – δεν έδωσε εκδοχές για τη σύνθεσή της – για ένα, δύο χρόνια!

Το άλλο με την… κερκόπορτα το ξέρει;

