Το υπ. Εξωτερικών απαντά στην Άγκυρα για τους μουφτήδες της Θράκης: «Χειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα ζητήματα της μειονότητας»

Στις κατηγορίες της Άγκυρας για την εκλογή των μουφτήδων στο Διδυμότειχο και γενικότερα στη Θράκη, απάντησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης είναι θρησκευτική μειονότητα. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923, που διέπει το νομικό της καθεστώς, δεν επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών, και ο θρησκευτικός και όχι εθνοτικός χαρακτήρας της είναι αδιαμφισβήτητος» αναφέρει αρχικά το ΥΠΕΞ σχολιάζοντας την αναφορά περί «τουρκικής μειονότητας» στην χθεσινή ανακοίνωση της Τουρκίας.

«Στη Συνθήκη της Λωζάννης ουδεμία διάταξη προβλέπεται για εκλογή των Μουφτήδων από τη Μειονότητα, ούτε θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό δεδομένου ότι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με δικαστικές και διοικητικές αρμοδιότητες» προσθέτει και συνεχίζει: «Η Ελληνική Πολιτεία, με τον νόμο 4964/2022, προέβλεψε τη σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από μέλη της Μειονότητας, περιλαμβανομένων και γυναικών, η οποία αξιολογεί και προτείνει τους επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Μουφτή. Κατ’ εφαρμογή αυτού του νόμου, ολοκληρώθηκε ο ορισμός του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, ενώ έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων των Μουφτήδων Ξάνθης και Κομοτηνής. Και αυτά ενόσω στην ίδια την Τουρκία οι Μουφτήδες είναι διορισμένοι».

Καταλήγοντας, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει: «Η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, χειρίζεται με απόλυτη υπευθυνότητα τα ζητήματα της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, επί τη βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας, κατεξοχήν δε, διασφαλίζει τη θρησκευτική ελευθερία των μελών της. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όπως δε θα αλλάξει και η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της Μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές».

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται η κόντρα Γεωργιάδη – ΠΑΣΟΚ: «Εκνεύρισα λίγο τον Ανδρουλάκη» – «Ο ρουσφετάκιας παραληρεί πανικόβλητος»

Χαρδαλιάς: «Χρηματοδοτούμε 23 δομές για 617 ΑμεΑ με 6,5 εκατ. ευρώ ετησίως»

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την απαγόρευση των social media κάτω των 15: Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ευρώπη